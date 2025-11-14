ケガ人続出の守備陣を統率する谷口彰悟「3人の関係、5人の関係はブラジル戦より良かった」
[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]
3試合連続複数失点の守備陣が完封した。屈強なガーナを相手に9月6日のメキシコ戦(△0-0)以来となる4試合ぶりのクリーンシート。3バックの中央で最終ラインを統率した日本代表DF谷口彰悟(シントトロイデン)は、「ゼロで抑えられたのは非常に良かった。相手は前線の選手たちが強烈な個を持っていたが、バトルでも組織力でも負けないことを90分間通してやり続けることができた。チームとしても個人としても非常に自信となるゲームだった」と堂々たる口ぶりで試合を振り返った。
立ち上がりから試合終了まで、ほとんどの時間帯で前向きの守備ができていた。それが得点につながったのは前半16分。谷口とMF佐野海舟の連動したプレッシングで相手を挟み込みながらボールを奪い、右サイドをドリブルで攻め上がった佐野が横パス。フリーで受けたMF南野拓実がワントラップから右足で流し込み、先制点を決めた。
ボールの奪いどころから奪ったあとの狙いも含めて、すべて思い描いた設計図どおりのゴール。谷口は「奪った瞬間、逆サイド、高い位置で空いているところというのはスカウティングで言われていた。そういうところをしっかり突けた、いい得点だった」と自画自賛した。
個のバトルでも相手を圧倒した。日本のプレスを回避しようとするガーナは苦し紛れにロングボールを供給するが、空中戦でも谷口はびくともしない。「ぶつかった感覚は強かったし、まともに戦ったら勝てないだろうということで、先手を取りながらポジショニングやタイミングで上回っていこうと思った」。
そうやって相手をいなしながら、「局面ではガチンコバトルのシーンもあったし、そこでも負けないことにはすごくこだわりを持った」との言葉どおり、相手のエースでプレミアリーグのボーンマスでプレーするFWアントワーヌ・セメニョに仕事をさせず、完勝した。
この日の3バックは歴史的初勝利をおさめたブラジル戦と同じ顔触れで、谷口の右には快進撃を続けるフェイエノールトのDF渡辺剛、左には破竹の勢いで成長を遂げているDF鈴木淳之介が並んだ。
カタールW杯にも出場している谷口以外の経験値は少ないが、「やっている感覚も合ってきている。3人の関係や、ウイングバックを含めた5人の関係は前回(ブラジル戦)より良かったと思うし、まだまだ上げていける」と自信を深めている。ケガ人続出でピンチと思われていた最終ラインが試合を重ねるごとに力をつけている森保ジャパン。その中心に谷口がいる。
(取材・文 矢内由美子)
