代表デビューからフル出場続ける鈴木淳之介、左WBでもプレーし「さらに良くしていける」
[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]
代表4キャップ目ながら試合を重ねるごとに存在感を増している。日本代表DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)が10月シリーズのパラグアイ戦(△2-2)、ブラジル戦(○3-2)に続いて3試合連続のフル出場。自身が招集された試合に限って言えば、A代表デビューとなった6月10日のインドネシア戦(○6-0)から全試合に先発している。
「W杯に出る相手であり、フィジカル的なチームにしっかり勝ち切れたのは大きい」。空中戦やデュエルで負けず、果敢なチャレンジで持ち味を発揮した。アフリカ勢とは初対戦ながら「初めての経験だったけど、いい対処ができた」と、時間が経つにつれてすぐに順応した。
代表では3バックの左センターバックが定位置だが、後半31分からは左ウイングバックにポジションを上げた。「初めてのポジションだったけど、いろんな選手がやっているので聞いたりしていた。初めてのポジションで難しかったけど、さらに良くしていけるかなと思う」と前向きに語った。
前に出て奪い切るアグレッシブな守備が持ち味だが、前がかりになりすぎて背後を取られるリスクも抱える。「行くところと行かないところを判断しながらやった。行くところはガツっと行ったし、そこは良かったかなと思う」。状況判断も実戦を重ねるごとに磨かれている。
守備陣に負傷者が多い現状で確実に序列を上げているが、「自分の中で変わっている感覚はない」と冷静だ。「こういう相手にも継続してやれているというところは、ちょっとずつだけど変わってるのかなと思う」。W杯本大会のメンバー入りへ、謙虚にひたむきに一つひとつ経験を積み上げていく。
(取材・文 西山紘平)
