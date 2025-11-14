¡Ö·ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¶þ¶¯¤Ê¥¬¡¼¥Ê¤Ë¤â·ø¼Â¤Ëµ±¤¤¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î2¥´¡¼¥ë±é½Ð¡Ö¶á¤¤Áª¼ê¤È¤¦¤Þ¤¯Ï¢·¸¤Ç¤¤¿¡×
[11.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-0 ¥¬¡¼¥Ê ËÅÄ¥¹]
¡¡·ø¼Â¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥½¥·¥¨¥À)¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ë±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢MFÆ²°ÂÎ§¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò´Þ¤à2ÅÀ¤ËÍí¤à³èÌö¡£10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(¢þ3-2)¤ËÂ³¤¯Ï¢¾¡¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê¸Ä¤Ï²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÏËÍ¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ë±þ¤¸¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿76Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥¬¡¼¥Ê¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼ý¤á¤É¤³¤í¤È¤·¤Æµ¡Ç½¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÍè¤ë¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿²ó¤«¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤âÄü¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£¤³¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é²¡¤·¹þ¤à¹½¿Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÈ¿ÂÐ¤ËµåÎ¥¤ì¤ò¤è¤¯¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤â¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÄÊÑ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÆ°¤¤¤Æ¿Í¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥´¡¼¥ë¤Ë¤â¡¢ÀË¤·¤¤·èÄêµ¡¤Ë¤âÃå¼Â¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾15Ê¬¡¢¸«»ö¤ÊCK¤Î¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÌòÌÜ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿MFÆîÌîÂó¼Â¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¡¢¤½¤³¤Ëµ×ÊÝ¤¬¥·¥ç¡¼¥ÈCK¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÆîÌî¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤«¤éMFÆ²°ÂÎ§¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Çº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬´°·ë¡£ÀË¤·¤¯¤âÆ²°Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Õ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¹¶·â¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÁ°ÅÄÎË°ì¥³¡¼¥Á¤Î¥×¥é¥ó¤¬¼Â¤Ã¤¿·Á¡£¡ÖÎË°ì¤µ¤ó¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä·¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆ²°ÂÁª¼ê¤¬¤Õ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤¤¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÜÂç²ñ¤Ç¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Á°È¾16Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤ÆMFº´Ìî³¤½®¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤³¤«¤éº´Ìî¤¬¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¡£¡Öº´ÌîÁª¼ê¤Ê¤é¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ°ì½Ö¥¿¥á¤Æ½Ð¤·¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ïº´ÌîÁª¼ê¤ÎÉð´ï¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î±¿¤Ó½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿º´Ìî¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¡¢ÆîÌî¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Á°È¾40Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê¤ÈÀµÂÐ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£ÀË¤·¤¯¤âÎ¾¼Ô¤ÎÁÀ¤¤¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âµ×ÊÝ¤ÏÈ¿¾Ê¤Þ¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤ÇÃæÂ¼Áª¼ê¤â¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤È¤³¤í¤Ç(¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë)µÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´é¤ò¾å¤²¤¿»þ¤ËÃæÂ¼Áª¼ê¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê´é¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¤¿¤Ö¤ó¥Ü¡¼¥ë¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤¿½Ö´Ö¤È¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×(µ×ÊÝ)
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¤Ï¿ô»ú¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤È¤ÎÏ¢·¸¤«¤é¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢Áê¼ê¤¬º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥¿¡¼¥ó¤ÇÁê¼ê¤ÎÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤«¤é±¦¤òÁö¤ëÆ²°Â¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¡£Æ²°Â¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µ×ÊÝ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î17¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤éÁ°¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢3Ëç¤¯¤é¤¤¤¤¤Æ¡¢±¦¤Ç±ó¤¯¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ(¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿)¡£¤¢¤½¤³¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ë¥¢¤òÁÀ¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êåºÎï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Èà¤Ï¤¢¤ì½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤É¤³¤«¤Î»î¹ç¤Ç¤âÂåÉ½Àï¤Ç¥Ë¥¢¤òÈ´¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(µ×ÊÝ)
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆ²°Â¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¼þ°Ï¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤¿¤ê¡¢Ãæ±û¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥¤¥É¹¶·â¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤È¤¿¤¨¤º¹¥Ï¢·¸¤òÈäÏª¡£¡Öº£Æü¤ÏÆ²°ÂÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¡¢º´ÌîÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¡¢¾åÅÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¡¢¶á¤¤Áª¼ê¤È¤Ï¤¦¤Þ¤¯Ï¢·¸¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤Ë¤â²¿ËÜ¤«¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢·¸Ï¢Æ°¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾31Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£ËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì·èÄê¸å¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë76Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡¢¶þ¶¯¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÉé¤±¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐÌÌ¤ÎDF¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥±¡¼¥ó¤ËÇØ¸å¤«¤éÇ÷¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µåÎ¥¤ì¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÇØÉé¤¦µ»½Ñ¤ÇÂÐ½è¡£»î¹çÁ°¤Î¼èºà¤Ç¡ÖÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤âÉé¤±¤º¤ËÆ¨¤²¤º¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¤â¸å¤ì¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥¿¥Õ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë(¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç)¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ëº´ÌîÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÊø¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×(µ×ÊÝ)
¡¡µ»¹ªÅª¤«¤Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤æ¤¨¡¢Áê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤ä¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ç¤ÎÎôÀª¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡Ö¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Î¶¯²½¤âÃÏÆ»¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿µ×ÊÝ¡£¶ì¼ê¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤â¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿°ìÀï¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇÃíÌÜ³ô¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëFW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹)¡¢Æ±¤¸¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Àª¤ÎMF¥¯¥ï¥·¡¦¥·¥Ü(¥ª¥Ó¥¨¥É)¤«¤é¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸ò´¹¤òµá¤á¤é¤ì¡¢½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖÍ£°ì¤¢¤ì¤Ê¤Î¤ÏÈà¤é¤ÏÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤ÇËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤âÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
