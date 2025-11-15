ドジャース・大谷の4度目の満票MVPは自身のメジャー記録をまた更新した。2度以上満票受賞しているのは、100年以上のメジャーの歴史の中でも大谷だけだ。実際に大谷へ1位票を投じた全米野球記者協会所属の記者たちが、満票受賞の理由についてそれぞれの見解を語った。

▼A.J.カサベリ（大リーグ公式サイト・パドレス担当）大谷のMVPは明らか。仮に今季投手復帰していなかったとしても、私は大谷に投票した。昨季ほどではないが打撃成績はナ・リーグで最高級で、投手としての価値が加わると圧倒的だ。投手復帰したことで完全に突き抜けた。迷う必要はなかった。満票受賞だと予想し、実際にそうなった。ナ・リーグで最も優れた選手だった。

パドレス戦で年間通して大谷を見ていたが、相手のゲームプランへの影響が本当に大きい。彼にいつ打席が回ってくるか、その前後の打者をどう攻めるのか、常に考えさせられる。他にそういうタイプの打者はヤンキースのジャッジくらいしか思いつかない。

1位は迷いなく大谷で、悩んだのは2位以下の票だった。2位にダイヤモンドバックスのペルドモ、3位にシュワバーを入れた。とにかく1位だけはほとんど悩まなかった。

▼マリ・モンテス（エル・エクストラベース・マーリンズ担当 ）大谷の貢献度は今回も他の選手と比較して飛び抜けていた。シュワバーは大谷よりも多く本塁打を打ったがそれも1本差だし、現実的に対抗馬としては考えられなかった。

大谷は二刀流選手であり、そのために必要な準備を日々続け、その上で素晴らしい結果を出した。今季は昨季達成した史上初の「50―50（54本塁打、59盗塁）」とはまた種類の違う「50―50（55本塁打、62奪三振）」を投打で成し遂げた。攻守両面でエリートレベルの成績を残す選手の貢献度は他の選手とは次元が違う。

今のレベルで投打二刀流を続けていく限り、今後も毎年MVPになるだろう。投手としての成績が二流ならば打者としてとてつもない数字を残す必要があるが、今季のようにどちらもエリートレベルな限り、ちょっと他の選手たちとは比較にならない。

▼ビル・プランケット（オレンジカウンティー・レジスター紙ドジャース担当）私にとって大谷とシュワバーは攻撃面では同等だった。それぞれ優れている部分があり、全体的には大谷が少し上回っていた印象だった。ただ、大谷の投球面を追加すると、選択は明確だった。

▼トーマス・ハーディング（大リーグ公式サイト・ロッキーズ担当）打撃はもちろんだが、大谷の投球内容が決め手になった。シュワバーについても真剣に検討したが、あの信じられないような圧倒的な投球内容が1位票に押し上げる決定的な要素になった。

▼トッド・ロシアク（ミルウォーキー・ジャーナルセンチネル紙ブルワーズ担当）大谷は今年もナ・リーグで明らかに最も優れた選手だった。投手としても勝利に貢献した。彼は一生に一度出会えるかどうかという特別な存在。今季のプレーレベルも前例のないものだった。

▽大リーグのMVP 全米野球記者協会の記者投票で決まる。ア、ナ各リーグ15球団の番記者が2人ずつ、計30人が選ばれ投票。10位までを選び、1位＝14点、2位＝9点、3位＝8点と1点ずつ減って10位が1点。投票はポストシーズン前に締め切られる。日本選手では01年にイチロー、21、23、24、25年に大谷が受賞。1911年に制定され、31年から現行制度となった。