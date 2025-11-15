¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡ÛÈªÅÄÂÁ°ì¡¡³°ÏÈ¹îÉþ¤Ø¡Ä¿¤Ó·¿¤ÎÌ¾¼ê¤ØàÄï»ÒÆþ¤êá¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×á
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Çµ¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£´Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÈªÅÄÂÁ°ì¡Ê£²£·¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£·£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ²÷¾¡¡£ÆÀÅÀÎ¨£²£²°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¡¢£´ÆüÌÜ¤Ï£µ¡¢£¶¹æÄú¤Î£²Áö¤Ç£±£´ÅÀ°Ê¾å¤Î¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö³°ÏÈ£²Áö¤Ç¤¹¤Í¡£¿¤Ó·¿¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£Æ±´ü¤Î¡Ê¸¶ÅÄ¡ËºÍ°ìÏº¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¿¤Ó·¿¤ÎÌ¾¼ê¤ËÁáÂ®àÄï»ÒÆþ¤êá¤·¡¢¥Ú¥éÄ´À°¤ËÃå¼ê¡£¡ÖÌµÍß¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ¼þÇ¯µÇ°¤Î½àÍ¥¿Ê½Ð¤òÀÅ¤«¤ËÁÀ¤¦¡£