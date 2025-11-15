【Escape from Tarkov】 11月15日 正式リリース

Battlestate Gamesは、PC用PvPvE脱出シューター「Escape from Tarkov」を本日11月15日に正式リリースする。なおSteam版は本日発売となり、こちらでの販売価格はStandard Editionが7,500円より。

本作はロシアの架空都市「タルコフ」を舞台にしたハードコアFPS。リアルな銃撃戦、緊張感あふれるサバイバル、そして時には装備をすべて失う過酷なシステムが特徴となっている。プレーヤーは民間軍事会社の傭兵となり、様々なロケーションに赴いてタスクと呼ばれるミッションをこなしたり、物資を回収しながら紛争地域からの脱出を目指していく。

なお、正式リリースに合わせSteamでも販売が行なわれるが、過去にBattlestate Gamesの公式ページ上で購入したユーザーがSteam版をプレイする際には別途Steamにて購入をする必要がある。

Steamで販売されるエディションの価格は、Standard Editionが7,500円、Left Behind Editionが12,500円、Prepare for Escape Editionが16,700円。なお、公式ページ上で販売されているThe Unheard ultimate editionについてはSteamでは販売が行なわれないものと思われる。

【Echoes of Unfallen - Countdown to Release Trailer】

(C) 2015-2025 BATTLESTATE GAMES LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.