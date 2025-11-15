【ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.】 2026年7月 発売予定 価格：21,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Wonderful Worksより、2026年7月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」。こちらは、「ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～」に登場する主人公の「ライザリン・シュタウト（ライザ）」を立体化したものだ。

今回は、Yostarが運営するゲーム「アズールレーン」とのコラボで描かれていたライザの着せ替え「夜更かしアルケミスト」のイラストをモチーフに再現されている。布団に寝転がるキュートな姿が、そっくりそのままフィギュア化されているのは嬉しい限りだ。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約105mm、全長は約250mmだ

夏の夜に、まったりと布団でまどろんでいるような姿をした、こちらにライザ。片方の腕で掛け布団を持ち上げている姿がなんとキュートだ。ライザの髪は若干乱れているようにも見えるが、こちらもお風呂上がりのような雰囲気が漂っており素晴らしい。

この髪の部分には、水色と白の大きなリボンがつけられている。栗色の大きな瞳や少し赤らめた頬、キュッと閉じた口元など、ライザらしいポイントはしっかりと押さえられている印象だ。元のイラストと比較して、どれぐらい似ているか見比べてみるのも面白いかもしれない。

これは……キュートすぎる！

水色と白の大きなリボンをつけている

顎のラインが美しい

ほとんど寝転がっている状態ということもあり、よく見えない部分もあるが、ライザが身につけているのは白を基調とした下着だ。白い素肌ともマッチしており、より美しく見える。ちなみに掛布団の部分は取り外せるようになっているので、好みで着脱して飾るのもいいだろう。

大きなバストはしっかり再現!?

白い素肌がなまめかしい

手も柔らかそうだ

脚をクロスしながら寝転んでいるようなポーズも絶妙だ。ゆったりと横になっているだけではあるが、それでもプロポーションの良さが出ている。専用台座は敷布団を再現したものになっており、こちらも質感がよく出ている。また、布団のまわりに花びらが散りばめられているところも風流だ。

チラリと見える体のラインが美しい

脚はクロスしたスタイルだ

専用台座は布団を再現したものになっている

こちらの「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の締め切りは年明けの2026年1月14日までと、まだまだ余裕がある。その前に、一度実物を見ておきたいという人はこの機会にお店に足を運んでみよう！

【フォトギャラリー】

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd.

(C) 2017 Yostar, Inc.