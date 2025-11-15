ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、来年３月のＷＢＣ出場について明言を避けた。２大会連続の出場へ意欲を示しているが、まだド軍の方向性は定まっていない状況。Ｄ・ロバーツ監督（５３）は、「ＡＢＥＭＡ」独占インタビュー企画で山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）も含め「出場してほしくない」と本音も漏らした。

＊ ＊ ＊

ロバーツ監督は、ドジャースの監督という立場からＷＢＣについて正直な胸の内を明かした。「ＡＢＥＭＡ」独占のインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演した指揮官は「出場を選択するなら、私たちはそれをサポートします」と前置きしながら、はっきりと思いを口にした。

「個人的にはＷＢＣに出場しないでほしいです。ＷＢＣは重要な大会ですが、ドジャースにとっては投げないことがベスト」

ＷＢＣが開催される３月は、開幕前の調整期間。大谷ら主力クラスは、通常であれば開幕へ向けて少しずつ状態を上げていけばいい。だが、ＷＢＣに出るとなれば調整を早めることが求められる。今年は１１月１日のワールドシリーズ第７戦まで戦って、ポストシーズンに出場していないチームより約１か月オフが短く、来季も３連覇を見据えるド軍にとってみれば、無理な調整はしてほしくないというのが本音だろう。

ロバーツ監督は「ピッチングに関しては特にそう」として、「由伸はたくさん投げましたし、朗希はけがから復帰したばかり。翔平もけがから復帰して多くのイニングを投げた。選手をけがから守るために、２６年のシーズンに備えてゆっくり休んでもらいたい。目標はもう一度勝ち、３連覇すること。けがなく万全な状態でシーズンを迎えて３連覇を見据えて戦う」と、山本や朗希の出場にも後ろ向きだった。

ゴームズＧＭも１１日に取材に応じた際に「まだＷＢＣのことは話していない。もうすぐ話し合うことになる」と話すにとどめていた。