ゴディバの新作ショコリキサー♡冬限定クッキー＆クリームが登場

ゴディバの人気ドリンク「ショコリキサー」から、冬にぴったりの新フレーバー「ミルクチョコレートクッキー＆クリームショコリキサー」が登場します。ベルギー産ミルクチョコレートの深いコクに、砕いたココアクッキーをブレンドした贅沢な味わい♡さらに、ホワイトチョコが香るホイップとサクサクのクッキーがトッピングされ、飲むたびに異なる食感が楽しめます。

冬限定クッキー＆クリームが新登場♡

新作は、カカオ31％のベルギー産ミルクチョコレートに砕いたココアクッキーを贅沢に混ぜ合わせた一杯。

チョコのなめらかさとクッキーの香ばしさがバランスよくとけ合い、たっぷりのホイップクリームにはホワイトチョコがふんわり香ります。

仕上げにはクッキーとチョコソースをトッピングし、食感も楽しめる贅沢仕様。ゴディバならではの濃厚なチョコ体験に癒されたい冬の日にぴったりです。

選べる2サイズ＆全国店舗で楽しめる♪

「ミルクチョコレートクッキー＆クリームショコリキサー」は、2025年11月28日から数量限定で発売。

価格はレギュラーサイズ810円（270ml）、ラージサイズ920円（350ml）で、どちらも税込価格です※。

全国のショコリキサー取扱店で購入できますが、一部店舗では取り扱いがない場合も。無くなり次第終了なので、気になる方は早めにチェックするのがおすすめです。

※表示価格は消費税8％を含む税込価格（イートイン利用時は10％）。

冬のご褒美に、とろける甘さを♡

冬だけの限定フレーバーとして登場する今回のショコリキサーは、チョコレートとクッキーの魅力をたっぷり詰め込んだご褒美ドリンクです。

濃厚なのに軽やかな後味で、甘いものが恋しくなる季節にぴったり♡サイズが選べるので、その日の気分にあわせて楽しめるのもうれしいポイントです。

寒い日のお出かけや、自分を甘やかしたいタイミングに、ぜひゴディバの新作ショコリキサーを楽しんでみてください。