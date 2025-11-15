【今日の献立】2025年11月15日(土)「手羽元のリンゴジュース煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「手羽元のリンゴジュース煮」 「しょうゆガーリックトースト」 「青のり風味の無限キャベツのコールスロー by 金丸 利恵さん」 の全3品。
食欲の進む味付けの献立。ジュースで煮込む手羽元で味に一工夫を。
食欲の進む味付けの献立。ジュースで煮込む手羽元で味に一工夫を。
【主菜】手羽元のリンゴジュース煮
リンゴジュースは酸味と甘さのバランスが良く、優秀な調味料です。オールスパイスをプラスしてより複雑な味わいに。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：314Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）鶏手羽元 6~8本 ＜下味＞
塩 少々
粗びき黒コショウ 適量 リンゴジュース (100%のもの)150ml
大根 4~5cm
ニンジン 1/4本 バター 20g
塩 小さじ1/2
オールスパイス (パウダー)適量 ドライパセリ 少々
【下準備】鶏手羽元は骨に沿って2か所切り込みを入れる。塩と粗びき黒コショウを振って＜下味＞をつける。
©Eレシピ
切り込みを入れると中央まで火が通りやすく、味の染み込みも良くなります。
大根とニンジンは皮をむき、1cm角に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にバターを入れて中火にかけ、大根とニンジンを加えて炒める。
©Eレシピ
2. 大根とニンジンを鍋の端によせ、鶏手羽元の皮を下にして入れ、途中ひっくり返して全体的に焼き色を付ける。
©Eレシピ
焦がさないように気を付ける。
3. (2)にリンゴジュースを加え、全体を混ぜ合わせる。アルミホイルで落とし蓋をし、中火で10分程度煮る。
©Eレシピ
4. (3)に塩とオールスパイスを加えて味を調え、水分が少し少なくなるまで煮詰める。
©Eレシピ
5. (4)の大根とニンジンを器に汁ごとよそい、上に鶏手羽元をのせる。上からドライパセリを散らす。
©Eレシピ
【主食】しょうゆガーリックトースト
しょうゆとニンニクは鉄板の組み合わせ。もちろんトーストにしても美味しいですよ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：258Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）フランスパン 1/2本 ＜ガーリックオイル＞
オリーブ油 大さじ2
ニンニク (すりおろし)1/2片分
しょうゆ 大さじ1
【下準備】フランスパンは長さを半分に切り、さらに縦4等分に切る。＜ガーリックオイル＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フランスパンの表面に＜ガーリックオイル＞をぬる。
©Eレシピ
2. (1)の表面にハケでしょうゆをぬり、オーブントースターで5分程度焼き、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】青のり風味の無限キャベツのコールスロー by 金丸 利恵さん
ニンニクやゴマ油の香りでキャベツが無限に食べられる！千切りキャベツと材料を和えるだけの簡単サラダです。
©Eレシピ
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：89Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）キャベツ 3枚
＜調味料＞
青のり 大さじ2
ニンニク (すりおろし)小さじ1/4
ショウガ (すりおろし)小さじ1/4
ゴマ油 大さじ1
塩 小さじ1/3
酢 小さじ1
【下準備】キャベツはせん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルにキャベツ、＜調味料＞の材料を入れて混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。食べる直前に器に盛る。
©Eレシピ