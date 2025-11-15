プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「手羽元のリンゴジュース煮」 「しょうゆガーリックトースト」 「青のり風味の無限キャベツのコールスロー by 金丸 利恵さん」 の全3品。
食欲の進む味付けの献立。ジュースで煮込む手羽元で味に一工夫を。

【主菜】手羽元のリンゴジュース煮
リンゴジュースは酸味と甘さのバランスが良く、優秀な調味料です。オールスパイスをプラスしてより複雑な味わいに。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：314Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

鶏手羽元  6~8本 ＜下味＞
  塩  少々
  粗びき黒コショウ  適量 リンゴジュース  (100%のもの)150ml
大根  4~5cm
ニンジン  1/4本 バター  20g
塩  小さじ1/2
オールスパイス  (パウダー)適量 ドライパセリ  少々

【下準備】

鶏手羽元は骨に沿って2か所切り込みを入れる。塩と粗びき黒コショウを振って＜下味＞をつける。

©Eレシピ


切り込みを入れると中央まで火が通りやすく、味の染み込みも良くなります。
大根とニンジンは皮をむき、1cm角に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にバターを入れて中火にかけ、大根とニンジンを加えて炒める。

©Eレシピ


2. 大根とニンジンを鍋の端によせ、鶏手羽元の皮を下にして入れ、途中ひっくり返して全体的に焼き色を付ける。

©Eレシピ


焦がさないように気を付ける。
3. (2)にリンゴジュースを加え、全体を混ぜ合わせる。アルミホイルで落とし蓋をし、中火で10分程度煮る。

©Eレシピ


4. (3)に塩とオールスパイスを加えて味を調え、水分が少し少なくなるまで煮詰める。

©Eレシピ


5. (4)の大根とニンジンを器に汁ごとよそい、上に鶏手羽元をのせる。上からドライパセリを散らす。

©Eレシピ



【主食】しょうゆガーリックトースト
しょうゆとニンニクは鉄板の組み合わせ。もちろんトーストにしても美味しいですよ。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：258Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

フランスパン  1/2本 ＜ガーリックオイル＞
  オリーブ油  大さじ2
  ニンニク  (すりおろし)1/2片分
しょうゆ  大さじ1

【下準備】

フランスパンは長さを半分に切り、さらに縦4等分に切る。＜ガーリックオイル＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フランスパンの表面に＜ガーリックオイル＞をぬる。

©Eレシピ


2. (1)の表面にハケでしょうゆをぬり、オーブントースターで5分程度焼き、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】青のり風味の無限キャベツのコールスロー by 金丸 利恵さん
ニンニクやゴマ油の香りでキャベツが無限に食べられる！千切りキャベツと材料を和えるだけの簡単サラダです。

©Eレシピ


調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：89Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

キャベツ  3枚
＜調味料＞
  青のり  大さじ2
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1/4
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1/4
  ゴマ油  大さじ1
  塩  小さじ1/3
  酢  小さじ1

【下準備】

キャベツはせん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルにキャベツ、＜調味料＞の材料を入れて混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。食べる直前に器に盛る。

©Eレシピ