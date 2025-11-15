ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、来年３月のＷＢＣ出場について明言を避けた。２大会連続の出場へ意欲を示しているが、まだド軍の方向性は定まっていない状況。２３年に決勝で戦った米国は新たな出場内定メンバーを発表して本気モードが加速している。

＊ ＊ ＊

待望の“出場宣言”は先送りだ。２連覇のかかるＷＢＣ出場について、ＭＶＰ発表後の電話会見で問われた大谷は慎重な姿勢を貫いた。「まだ個人間ではやりとりができないので、球団とどうなるかというのを連絡を待っている段階。これから先、決まっていくことかなと思っています」と説明。米国代表としてジャッジ（ヤンキース）ら大物選手が続々と参加を明言しているが、最大の主役の動向はまだはっきりしていない。

もちろん参戦に前向きな思いはある。二刀流の大車輪の活躍を見せた２３年の大会後には「（次回も）出たい」と意欲を示し、「そうなるように最善の努力をしたい」と意気込んでいた。今年７月には「来年３月に関しては今年が終わった時点で考えればいいのかな」とも話していた。侍ジャパンにとって大谷の存在はもちろん大きいが、右肘手術から今季復帰したばかり。激闘の疲れを癒やす時間も確かに必要ではある。

ハードルがあるのも事実だ。選手に給料を払うのはあくまで球団側。関係者によると、大会中の選手の故障など、不測の事態が起きたときには保険が発生するケースもあるという。そのため、故障歴がある選手の派遣に球団は基本的に慎重。２３年の前回大会でも調整が難航し、ダルビッシュ以外のメジャー組が合流できたのは３月の大会直前になってからだった。前回大会で米国代表に選出されていたカーショー（ドジャース）は過去の負傷歴を理由に保険加入が認められず、出場できなかった例がある。

大谷に限らずとも山本、佐々木のドジャース勢、鈴木（カブス）、今永（カブスＦＡ）、菅野（オリオールズＦＡ）、菊池（エンゼルス）、吉田（Ｒソックス）らメジャー組の出場は、侍ジャパンのチーム編成に大きく関わってくる。大谷の出場が認められたとしても、打者のみの出場など、起用法が制限される可能性もある。大谷の意向だけで決められない現実もある。今後は多くの関係者を巻き込み、難しい調整が進められることになる。（安藤 宏太）