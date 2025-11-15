ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）が選出するナ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出された。３年連続、４度目の受賞はいずれもＢ・ボンズ（パイレーツ、ジャイアンツ）に次ぐ史上２位の快挙となった。

＊ ＊ ＊

今季のナ・リーグＭＶＰ争いは、大谷と５６本塁打＆１３２打点で２冠王に輝いたフィリーズのＫ・シュワバー外野手（３２）との一騎打ちが予想されたが、ふたを開けてみれば、投票した３０人の記者は全員が１位票を大谷に投じた。これまで４度のＭＶＰは全て満票。２度以上満票でＭＶＰに輝いた選手はこれまでおらず、大谷の圧倒的な存在感がまたも証明された。

大谷がシュワバーを上回った要因は、近年メジャーで重要視される「ＯＰＳ」、「ＷＡＲ」の２つの指標が大きかったといえる。強打者を表す「ＯＰＳ」は「出塁率と長打率を足した数字」で、１・０００を超えれば超一流。大谷がリーグトップの１・０１４で、シュワバーは２位ながら０・９２８と大きく開いた。

さらに「どれだけの勝利数を上積みしたか」という貢献を数値化する「ＷＡＲ」も大谷が圧倒。シュワバーは主にＤＨで守備の貢献度がほぼなく、一方で１４登板で１勝ながら投手としての上積みがあった大谷が上回った。算出方法は複数あるが、データサイト「ＦａｎＧｒａｐｈｓ」で大谷は、９・４（投１・９、打７・５）の１位で、シュワバーは４・９で１４位。「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」でも大谷が７・７（投１・１、打６・６）、シュワバーが４・７だった。ア・リーグのＭＶＰ争いも捕手で６０発を放ったローリー（マリナーズ）をジャッジ（ヤンキース）がＯＰＳ、ＷＡＲで上回ったことでハイレベルな戦いを制した。

ただ、「満票」を後押ししているのは、数値には表れない唯一無二の“スター性”ではないか。今年１月に発表された米国殿堂入りの際、イチロー氏は有効投票数３９４票のうち満票に１票足りなかった。どれだけ傑出した数字を残しても、「満票」は簡単ではない。投票者の内訳が公開されるＭＶＰと、非公開だった殿堂の違いもあるとはいえ、大谷の価値はさらに高まった。（安藤 宏太）

◆ＷＡＲ（Ｗｉｎｓ Ａｂｏｖｅ Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ）とは メジャー最低レベルの選手と比較して、どれだけ勝利したかを示す指標。投手は投球、野手は打撃に加えて走塁や守備の貢献度も加味されるため、ＤＨの選手は不利になる。