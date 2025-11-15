「西半球からテロリストを排除」　アメリカのヘグセス国防長官、麻薬対策で軍事作戦

アメリカのヘグセス国防長官は、トランプ大統領の指示に基づき麻薬テロリストに対する軍事作戦を行うと発表しました。

ヘグセス国防長官は13日、SNSで「トランプ大統領が実行を命じ、国防総省は行動する」と述べ、「サザンスピア（南方のやり）作戦」を行うと発表しました。

ヘグセス長官はこの作戦について、統合任務部隊と中南米を管轄する南方軍が主導すると説明し、「麻薬テロリストを西半球から排除し、国民の命を奪う麻薬から祖国を守る」としていますが、作戦の詳細は明らかにしていません。

トランプ政権は9月以降、カリブ海でベネズエラの麻薬運搬船とされる船に攻撃を繰り返していて、アメリカメディアによりますと、これまでに少なくとも80人を殺害しています。

トランプ大統領は10月にはベネズエラで麻薬組織を標的に地上攻撃を行う可能性も示唆し、その後、カリブ海に世界最大級の最新鋭原子力空母「ジェラルド・フォード」などを配備していて、ベネズエラに対する攻撃に踏み切るかが焦点となります。

アメリカメディアによりますと、空母には推定4000人の兵士が搭乗し、ほかの8隻の艦艇には約6000人が配置されているということです。