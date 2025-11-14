星街すいせいが、ソロライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』を2026年2月21日にKアリーナ横浜で開催。また、TVアニメ『真夜中ハートチューン』のオープニングテーマ「月に向かって撃て」のリリースが2026年1月に決定した。

本公演は、星街が2025年2月1日に開催したソロライブ『Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova”』の再演となる。本日11月14日より、現地会場チケットの1次先行およびABEMA、SPWN、ZAIKOにて配信チケットの販売が開始となった。チケット情報などライブの最新情報は特設サイトにて。

また、新曲「月に向かって撃て」はTVアニメ第1話放送後の1月7日より先行配信、シングルCDは1月28日にリリースされる。さらに、Amazonにてリリース記念イベントも開催。詳細は後日発表となる。

さらに、ニューシングル『もうどうなってもいいや』を2026年3月25日に発売。12月24日に通常盤を先行リリースする。

本楽曲は、TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のエンディングテーマ「もうどうなってもいいや」と、挿入歌「夜に咲く」を収録。通常盤は、イラストレーター ああもんどによる描きおろしジャケット仕様となっている。

また、ガンプラ盤（完全生産限定盤A）には本商品オリジナルの“星街すいせいコラボマーキングシール”同梱のガンプラセットが付属し、コンチ盤（完全生産限定盤B）には“コンチ”風アクリルが付属する。なお、両限定盤は数量限定販売となる。

