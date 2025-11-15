¥Ð¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¡ª¡ÚÂç¿Í¤Î¤·¤Þ¤à¤é¡Û40¡¦50Âå¤Î½©Åß¤Ë♡¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¥«ー¥Ç¡×
¥·¥ãー¥×¤ÊV¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÃåËÄ¤ì´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½©Åß¤â¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£º£²ó¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Ð¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢½©Åß¥³ー¥Ç¤Ç³èÌö¤ÎÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤â¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤âÁÀ¤¨¤ë¼çÌòµé¥«ー¥Ç
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤¬¡¢¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê½©Åß¥³ー¥Ç¤Ë±Ç¤¨¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¡£V¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
ÇÛ¿§¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç
¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¿§¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸ø¼°Instagram¤Ç¡Ö½©¤ÏT¥·¥ã¥Ä¡¢Åß¤Ï¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¤Ë»Å¹þ¤à¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
²ÚÔú¸«¤¨¤â¡ý Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¾åÉÊ¸«¤¨¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥Àー¤Ê¤Î¤Ç²ÚÔú¸«¤¨¡×¡Ê¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢V¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£ÃåËÄ¤ì´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½©Åß¥³ー¥Ç¤â¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤È½À¤é¤«¤Ê¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥äー¥É¤Ç¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×¡ª
¥Ö¥é¥¦¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¼ó¸µ¤È¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥®¥ã¥¶ー»È¤¤¤¬²Ä°¦¤¤¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿ー¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢Çò¤¤¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ì¤Ð¡¢È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤½¤¦¡£¥³ー¥Ç¤Ë±ü¹Ô¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏSEASON REASON by Lin.&Red½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i