ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）が選出するナ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出された。３年連続、４度目の受賞はいずれもＢ・ボンズ（パイレーツ、ジャイアンツ）に次ぐ史上２位の快挙。今年４月に第１子の長女が誕生し、パパとして初戴冠となった。ＭＬＢネットワークの中継では、真美子夫人（２８）、愛犬のデコピンとともに喜びを分かち合った。

自然と笑みが浮かんだ。大谷はＭＶＰ受賞の朗報を伝えられると、おそろいで“デコピンカラー”のブラウンの服に身を包んだ真美子夫人を抱き寄せながら、デコピンにキスをして喜びを分かち合った。満票で３年連続４度目のＭＶＰ。７度受賞したボンズに次ぐ単独２位に浮上した。

「ワールドシリーズで勝ったのがまず一番自分の中で素晴らしい出来事だった。最後に締めくくりとして自分自身がシーズンのＭＶＰを取れたのも大きいことなので、全ての人に感謝したい。僕がもし引退して振り返ったときに素晴らしい年だったと思う、一つの年になると思う」

今季は打者として１５８試合に出場して自己最多の５５本塁打を放ち、打率２割８分２厘、１０２打点。２年ぶりに復帰した投手では１４試合に先発して１勝１敗、防御率２・８７をマークした。昨年１１月に左肩を手術。開幕前のキャンプ中はスイング数なども制限され、決して満足のいく調整はできなかった。それでも開幕から打ちまくって、５月には月間１５発。６月からは投手にも復活して、２年ぶりに二刀流で躍動した。４月には第１子の長女も誕生。父親になって生活は一変したが、さらに進化したパフォーマンスを見せつけた。「家族のサポートもあって、極力グラウンドに集中できる環境もあった。毎日のサポートに感謝してます」。パパとして初めての栄冠に感慨深げだった。

来季は２３年以来、３年ぶりに開幕から投打の二刀流でフル回転する見込み。「来年はもちろん頭から（二刀流で）いくつもり。先発ピッチャーとして１年間回るのが目標ではある。１年間けがなくしっかり仕事をするのが大事」と意気込んでいる。すでに来季へ向け、トレーニングを再開している。

この日はリーグ最高の打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」を３年連続３度目、最優秀ＤＨ「エドガー・マルティネス賞」を５年連続５度目の受賞。オールＭＬＢのＤＨ部門でも３年連続４度目となるファーストチーム入りを果たし、１日で一気に４冠を上積みしてこのオフは既に６冠だ。来季以降は日本人では誰もつかんだことのないサイ・ヤング賞など、投手タイトルにも期待がかかる。

「まず１年間健康で回れた先に、どれくらいの数字が残るのかなという目標というか、楽しみという感覚が強い」

規定投球回に到達したのは、メジャーでは２２年の１度だけ。投打でフル回転するという理想へは、まだ志半ばでもある。来年７月には３２歳となり、少しずつベテランの域にも足を踏み入れようとしている二刀流男。さらなる高みへ。歩みを止める気配はない。（安藤 宏太）

◆翔平に聞く

―満票で４度目の受賞。

「非常に光栄。素晴らしい選手たちと競い合えたことがまず良かった。満票で評価してもらったのは僕としては特別。投票してもらった記者の皆さんに感謝したい」

―一番の苦労は。

「今年は手術から明けて投球サイドのリハビリの年だったので、そこに一番焦点を当てていた。左肩の手術もあった。（今季）最初の方は左肩が回りづらいと不安を抱えていた。シーズンが進むにつれて、試合前のマッサージなどの時間を短縮できるようになった」

―３連覇が次の目標。

「難しいことだと十分に理解している。だが、勝った今だから、また新たな目標を立てて進んでいくのがチームとして大事。チャレンジしていくのが今のドジャースとしての意志だと思う」

―個人の目標は。

「（１年間）出続けるのは大変なことだが、しっかりやればおのずと数字が出てくる。最初からＭＶＰを目標にすることはない。けがなく１年間自分の仕事をやった先に何回も受賞できればいい」

―来季の投手での登板について考えは。

「登板間隔はメンバーがどの程度いるか、入れ替えがあるかにもよるとは思う。一番目指すべきはポストシーズンでみんな健康な状態で今年みたいに回ること」

―オフの過ごし方は。

「撮影とか野球以外の仕事が入っていたりとか、たまに球場にも行きますけど、家でウェートをしたりとか、そういう感じ。シーズンみたいにガツガツはもちろんしていない。去年、一昨年みたいに手術がないので、ゆったりしたオフシーズンを過ごせている」

◆大谷ＭＶＰ主な記録

▼４度目 Ｂ・ボンズ（パイレーツ、ジャイアンツ）の７度に次いで単独２位に浮上。

▼３年連続 ボンズが０１〜０４年に４年連続で受賞して以来２人目。

▼２年連続ＭＶＰ＆ＷＳ制覇 １９７５、７６年のＪ・モーガン（レッズ）以来２人目。

▼満票 過去に２度以上満票で受賞した選手はおらず、４度目は断トツ。

▼両リーグ複数受賞 エンゼルスで２度、ドジャースで２度の受賞。両リーグで複数受賞は史上初。

▼５年で４度 ＭＬＢでは４年連続のボンズ以来２人目。北米４大スポーツでもＮＢＡの１９６１〜６５年のＤ・ラッセル（セルティックス）、２００９〜１３年のＬ・ジェームズ（キャバリアーズ、ヒート）、ＮＨＬの１９８０〜８７年のＷ・グレツキー（オイラーズ）の８年連続に続き５人目。

▼４度目＆新人王＆２度頂点 デビューから８年でＭＶＰ４度、新人王、ＷＳ制覇２度の３つを達成したのは、北米４大スポーツ史上初めて。

▼ド軍２人目 ド軍でＭＶＰ受賞は１３人いるが、複数回受賞は３度のキャンパネラに次いで２人目。

▼ＰＳのＭＶＰとダブル受賞 ナ・リーグ優勝決定シリーズでもシリーズＭＶＰを受賞しており、ポストシーズンのシリーズＭＶＰとダブル受賞するのは１０年Ｊ・ハミルトン（レンジャーズ）以来１５年ぶり７人目。