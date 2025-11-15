【一色いろは -Starry Dress Ver.-】 2026年9月 発売予定 価格：23,100円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

SHIBUYA SCRAMBLE FIGUREより、2026年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「一色いろは -Starry Dress Ver.-」。こちらは、アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」に登場するヒロインの1人「一色いろは」を立体化したものだ。

今回は、いろはが煌びやかなワンショルダーのミニドレスを身につけたオリジナルポーズで再現されている。元々小悪魔的な魅力を持ったキャラクターだが、その特徴をよく捉えてフィギュア化されている印象だ。彼女のファンなら、ぜひとも自宅にお迎えしたいマストアイテムではないだろうか？

フィギュアの素材はPVCで、全高は約235mmだ

亜麻色のショートヘアーがよく似合っている、こちらのいろは。この髪には、星が付いた大きめの黄色いアクセサリーをつけている。また、耳にも同じように星を模ったイヤリングをつけているなど、こちらも統一感があっておしゃれだ。

その髪の色と合わせるように、黄色く輝く大きな瞳も彼女の特徴のひとつである。キリッとした眉やしっかりとした口元など、表情自体に派手さはないものの、キャラクターの魅力をよくとらえている。もちろん正面から見ても可愛らしいのだが、横から見ると鼻のあたりが尖っており、また別の魅力が見えてくるから不思議だ。

キュートな表情をしたいろは

黄色い大きな瞳も印象的だ

横から見ると別の魅力が出てくる

いろはが身につけているミニドレスは、黒を基調としながらも黄色や青があしらわれたデザインが採用されている。華やかなフリルの部分には、クリアパーツで透明感を表現しているほか、ラメがちりばめられているなど、凝った作りになっているところもポイントだ。

腕にもアクセサリーがつけられている

フリル部分も繊細に作り込まれているのがわかる

指には黄色いネイルが塗られている

スカート部分の内側は青くなっており、こちらもよく見ると月や星など宇宙をイメージさせるようなデザインになっているのが面白い。まるでフラミンゴのように、片足で立っているポーズもキュートだ。台座部分は、宝石のようなカットが施されているほか、こちらも星をちりばめたようなスタイルになっている。

スカートの内側部分にも注目

黄色いハイヒールもよく似合っている

台座も宇宙を思わせるようなデザインだ

こちらの「一色いろは -Starry Dress Ver.-」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の締め切りは11月16日までとなっているので、どうしても手に入れたいという人は早めに購入を済ませておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。完