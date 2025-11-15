エチュードの新作ハイライター♡光の魔法で魅せるツヤ肌「ハイライター」コレクション

韓国コスメブランド・エチュードから、まるで光をまとったようなツヤと透明感*を叶える「シューティングビームハイライター」が登場します。ジェリーパウダー処方で肌にしっとり溶け込み、濡れたような輝きを演出。頬だけでなく、涙袋や唇、目元などマルチに使える万能アイテムで、メイクの完成度がぐっと高まります。キュートからゴージャスまで印象を自在に操れる4カラーが揃い、ホリデーシーズンにもぴったり。冬のメイクを華やかに彩る新作ハイライターに注目です。*メイクアップ効果による

光をまとうツヤ肌を叶える魅力

シューティングビームハイライターは、繊細なアルミナパールが光を均一に反射し、肌に透明感*を与えるのが特徴。頬にのせるだけで華やかな立体感が生まれ、まるで光のヴェールをまとったような仕上がりに。

チークや涙袋、目頭などに重ねると、自然な明るさが増して表情にメリハリが生まれます。ホリデーシーズンのきらめくメイクにもぴったり♪

*メイクアップ効果による

しっとり密着するジェリーパウダー処方

ジェリーパウダーフォーミュラーは指でもブラシでも塗りやすく、なめらかに肌へフィット。粉飛びしにくく、肌に吸い付くように密着するため、美しいツヤが長時間続きます。

日常使いはもちろん、写真撮影やイベントなど特別な日のメイクにもおすすめ。しっとりと仕上がるため乾燥しがちな季節でも使いやすいアイテムです。

選べる4つのカラーラインナップ

シューティングビームハイライターは、仕上がり別に4色を展開。

天使のビーム

透明感*あふれるピュアなツヤをプラス。

ピンクハートの宝石

血色感と可愛らしさを引き立てるピンク系。

輝くゴールドフェザー

ゴージャスで華やかな輝きをまとえるゴールド。

きらめきゴールドコーラル

温かみのあるコーラルで上品な立体感を演出。

価格はいずれも1,430円（税込）、容量は3g。オンラインは2025年12月4日より、オフラインは12月12日から順次発売です。

光のハイライトで新しい自分に出会う♡

エチュードの「シューティングビームハイライター」は、毎日のメイクをワンランクアップさせてくれる輝きの魔法のようなアイテムです。

しっとり密着する質感と光を操るパールが、肌に自然な立体感と透明感*をプラス。4カラーはどれも魅力的で、気分やメイクに合わせて選べるのも嬉しいポイント。

ホリデーシーズンの特別な日にも、日常のワンポイントにも活躍する万能ハイライターで、自分らしい輝きを手に入れてください♪