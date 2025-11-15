きょうのユーロドルは１．１６ドル台での上下動が続いている一方、ポンドドルはロンドン時間に１．３２ドル付近まで急速に上昇したものの、その後は１．３１ドル台での推移が続いている状況。



ストラテジストから、英仏の財政懸念でドルが上昇する可能性があるとの見方が出ている。英国とフランスの財政懸念を含む海外の悪材料を背景に、ドルが年末にかけて上昇する可能性があるという。



リーブス英財相が１１月２６日の予算案で所得税引き上げ計画を撤回するとの報道が、新たな財政持続性への懸念を引き起こし、ポンドを圧迫。一方、フランスの２０２６年予算を巡る不透明感も引き続き問題となっており、財政計画の主要部分が依然として交渉で行き詰まっているとストラテジストは指摘している。



新たな抗議活動やストライキが発生すれば、夏の終わりと同様にフランスの経済活動を阻害する可能性がある。これはユーロの重荷となる可能性があると述べた。



EUR/USD 1.1619 EUR/JPY 179.39 GBP/USD 1.3145 GBP/JPY 202.93 EUR/GBP 0.8840



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

