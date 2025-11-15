¼ç±é¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡ÈÎø¤òËº¤ì¤¿ÃË¡É¤¬Æ°¤½Ð¤¹
Ìó1Ç¯È¾¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿Ê²½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´äËÜ¾È¼ç±é¤Î¹Í»¡·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡£
¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¿··Ù¸î¥Á¡¼¥à¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿Ìµ¹ü¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¡£¤½¤³¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¿·¤¿¤ÊÆñ»ö·ï¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°Î±³Ø¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤È¤Î8»þ´Ö¤Î»þº¹¤¢¤ë±óµ÷Î¥Îø°¦¡ÄÁ°ºî¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤¬Ã¤Ç·½õ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃ¤Ç·½õ¤Î¸åÇÚ¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡¦¸¶Ì«¤ò±é¤¸¤ëÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬¼ç±é¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬¡¢Á°ºî¡ØÎø¤·Â³¤±¤Æ·Ù¸î240Æü¡Ù¤ËÂ³¤¡ØÎø¤òËº¤ì¤Æ·Ù¸î240Æü¡Ù¤È¤·¤ÆÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¡£Á°ÊÔ¤ÏËÜÆü11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¸åÊÔ¤Ï11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2½µÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¤·¤ÆÃ¤Ç·½õ¤òÊé¤¦°ìÊý¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÈÎ¤²Æ¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø°¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÃ¤Ç·½õ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿¬¤òÃ¡¤¯Ì«¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¡È¥ê¥¢¥³ÏÈ¡É¡£
Îø°¦ÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¤æ¤¨¤Ë¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÈÂÐÎ©¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»°±ÀÀéÁá¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¡Ë¤ÎÂÖÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÂ¨ºÂ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
Ì«¼«¿È¤Ï¡¢Á°ºî¡ØÎø¤·Â³¤±¤Æ·Ù¸î240Æü¡Ù¤Ç¼Â¤Ï°ìÅÓ¤ÊÊÒ»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢°ÊÍè¡¢Îø°¦¤«¤é¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê±ó¤¶¤«¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤¤Ã¤Æ¤Î¥â¥ÆÃË¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎø¤òËº¤ì¤¿ÃË¡É¤Ë¡©
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌ«¤ËÆÍÇ¡¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡Ä¤Ä¤¤¤ËÌ«¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¢¡Ì«¤ÎÎø¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡ª
¿¦¾ì¤Ç¤ÏÂç²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç´èÄ¥¤ëÆ±Î½¤Î郄ÀÐ¤ß¤Î¤ê¡Ê¾¾°æÍÚÆî¡Ë¤ò¤½¤Ã¤È¼ê½õ¤±¤·¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó²°¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë½÷À¤ò¤¹¤«¤µ¤º½õ¤±¤¿¤ê¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅ·À¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç½÷À¤¿¤Á¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ëÌ«¡£
¤½¤ó¤ÊÌ«¤òµ×²æ°ìÅá¡Ê²ÆÀ¸Âç¸Ð¡Ë¤Ï¡ÖÎø°¦¤Î»Õ¾¢¡×¤È¿ò¤á¤ë¤¬¡Ä¤½¤Î¼Â¤Ï¡¢Ì«¤Ï²áµî¤ËÊÒ»×¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ°ÊÍè¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÎø°¦¥¼¥í¾õÂÖ¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢´¶¾ð¤ÎÇÈ¤â¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤··Ù¸î¥Á¡¼¥à¤ÎÄÇÃ«¸üÆÁ¡Êº£Ìî¹À´î¡Ë¡¢°ìÅá¡¢Â¼ÅÄ¹ÌÂÀ¡ÊËÌÂ¼·½¸ã¡Ë¤éÃËÀ¿Ø¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤ëÌë¡¢Îø¥Ð¥Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÄÇÃ«¤¿¤Á¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡½¡½Ì«¤¬¤½¤¦´¶¤¸»Ï¤á¤¿ÌðÀè¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤Î¿ô¡¹¤¬Ì«¤Î¼þ¤ê¤Çµ¯¤³¤ë¡£¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤¿Ì«¤ÏÆ°¤½Ð¤·¡Ä¤Ä¤¤¤ËÌ«¤Î¿·¤¿¤ÊÎø¤¬»Ï¤Þ¤ë¡©
¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ«¤Ë¤É¤ó¤ÊÎø¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤È¤Ï¡Ä¡£
Ì«¤ÎËÜÎÎ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÎøÊª¸ì¤Ç¤Ï¡¢¿ï½ê¤Ç»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Ì«¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë·«¤ê½Ð¤¹µæ¶Ë¤Î¥â¥Æ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÇÃ«¤ä°ìÅá¤¿¤Á·Ù¸î¥Á¡¼¥àÃËÀ¿Ø¤Î°Õ³°¤ÊÎø°¦´Ñ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Ì«¤¬Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤âµ¯¤¤Æ¡Ä¡£ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤òËº¤ì¤Æ·Ù¸î240Æü¡Ù¤ËÃíÌÜ¤À¡£