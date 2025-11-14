191cmFW後藤啓介が途中出場でA代表デビュー!終盤は北野、佐藤ら20歳前後の若き攻撃陣に
[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]
191cmの大型ストライカーがA代表デビューを飾った。日本代表初招集のFW後藤啓介(シントトロイデン)が後半31分から途中出場。FW上田綺世に代わって1トップに入り、同時投入のMF北野颯太とともにA代表初出場を果たした。
後半37分からMF佐藤龍之介が投入されると、1トップ2シャドーは20歳の後藤、21歳の北野、19歳の佐藤というフレッシュな顔触れに。後半40分には高い位置で攻撃に絡んだMF佐野海舟からくさびのパスを受けた後藤がポストプレーで佐藤に落とすシーンもあったが、惜しくも合わなかった。
「リュウ(佐藤龍之介)が勢いよく入ってきているのが見えた。半身ではなく、後ろ向きで受けてしまったので、シンプルに使おうと思った」と振り返った後藤。限られた出場時間でなかなか見せ場をつくれなかったが、まだまだ活動は続く。
「練習から森保さんに使いたいと思わせられるように、チャンスをつかみ取りたい」。次戦は中3日で18日のボリビア戦(国立)。代表デビューの経験を次につなげるべく、まずはトレーニングからアピールを続ける。
(取材・文 西山紘平)
