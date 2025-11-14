【しまむらのカーデ】が活躍の予感！ 40・50代が真似したい「秋冬コーデ」

寒さが増す季節、さっと羽織れてコンパクトに持ち運べるカーディガンは、ぜひ持っておきたいマストアイテムです。今っぽいデザインに加え、大人の装いにも馴染むアイテムをリサーチしていたところ、【しまむら】のカーデが日々のコーデに活躍する予感。今回は、今すぐマネしたくなりそうなスタイリングと共に、40・50代におすすめのカーデを紹介します。

しっかり見えカーデで大人のリラクシースタイル

【しまむら】「ミラノリブニットカーディガン」\1,969（税込）

こちらは、カーデの前ボタンを閉めてプルオーバー風に着こなし、きれい見えとリラックス感を同時に演出。カーデの生地には厚みや程よい張りが特徴のミラノリブ編みが採用され、1枚でもきちんと感が出るのが魅力です。メランジ調のやさしい色味と、スタイリングをキリッと引き締めてくれるブラックのボタンも◎ 大人かわいい落ち着いたピンクのボトムを合わせれば、品のあるカラーコーデが完成します。

ホワイトカーデで品のあるデイリーコーデ

【しまむら】「ニットカーディガン」\2,420（税込）

レイヤードコーデを楽しむのにぴったりの季節、カットソーの上に着られてコートの中でもゴワつきにくいカーデは、ひとつ持っておきたいアイテムです。中でも暗くなりがちな寒い時期の装いを軽やかにしてくれるシンプルな白カーデは、幅広いアイテムに合わせやすいはず。秋冬らしいチェックのパンツと、メンズライクなカーキのジャケットを合わせれば程よく女性らしさの残るカジュアルコーデに。

ブルーがかわいい！ 大人の鮮やかスタイル

【しまむら】「ニットカーディガン」\2,189（税込）

いつものコーデにマンネリを感じている人におすすめなのが、明るいカラーのカーデ。シンプルなカットソーにさっと羽織るだけでスタイルがパッと華やぎ、新鮮な印象に。柔らかそうなふんわりとした生地に加え、ややオーバーサイズなシルエットがリラックス感を与えてくれます。ボトムはブラウンがおすすめ。鮮やかなカラーとの相性がよく、柔らかなコントラストでやさしい雰囲気に。

ちらりと覗くふわふわが魅力！ 秋冬のおしゃれコーデ

【しまむら】「カーディガン」\2,189（税込）

ワンピとロングコートを合わせたスタイルに、ふんわりとした生地のカーデを羽織れば、より一層秋冬らしい装いに。ちらりと覗くホワイトカラーがコーデのアクセントとなり、アクセサリーなしでもおしゃれ感度の高さを演出してくれます。「ライトアウターだと冷えるけど、コートはもうちょっと先かな……」という時期にも重宝するはず。見た目はもちろん、機能的にも活躍してくれそうなスタイリングをぜひ今の季節にマネしてみて。

writer：M.yabu