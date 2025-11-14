日本代表の腕章を巻いて2戦連発！ 南野拓実が「特別やるべきことはあまりない」と語った理由は…
日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表を2−0で下した。試合後、MF南野拓実（モナコ／フランス）が、キャプテンマークを巻いてピッチに立つことに対する率直な心境を言葉にした。
南米勢との2連戦に臨んだ10月シリーズでは、当初はメンバーに招集されていたキャプテンのMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）がケガにより不参加となったため、南野はキャプテンマークを巻いて2試合に先発出場。ブラジル代表戦では52分に劇的逆転劇のはじまりとなる日本代表の1点目を挙げ、3−2での勝利に直接的な貢献もしていた。
今回のガーナ代表戦に向けては、遠藤は招集されてこそいるものの、ベンチスタートでキックオフ。選手入場の際にキャプテンマークを巻いていたのは南野だった。これで3試合連続で、日本代表のゲームキャプテンを務めたこととなる。
南野は日本代表の腕章を巻いた経験について、「非常に誇らしく思っていますし、光栄です」と口にするも、「ただ、自分は代理のゲームキャプテンなので」とも言葉を続ける。「多分、森保さんは僕が（日本代表の）キャップ数が多いという部分と、年齢的な面で、経験が多いから託してくれただけだと思います」と、素直な考えを口にした。
また、南野は「自分がやるべきことはあまりない」とも話す。「もちろんチームメイトに伝えるべきことであったり、どんな気持ちでゲームに入るべきなのか、どのような戦い方でゲームを進めるのか、そういうところの声掛けは、キャプテンマークを巻いていない時と比べると、意識していたかもしれない」と振り返りつつも、「僕以外の選手も、みんなが責任感を持っているので。ハーフタイムでも『あのプレーについてどうする？』みたいな話し合いが常に起こっていて、だから自分が特別やることは別にないかな」と明かした。
腕章を巻いた南野は、ガーナ代表戦序盤の16分、ゴール前でMF佐野海舟（マインツ／ドイツ）からのパスを受けると、ワントラップから冷静にゴールネットを揺らし、日本代表の先制点を記録。ゲームキャプテンとして、2試合連続ゴールを挙げたが、「それはたまたまですね（笑）」と発し、「（キャプテンマークを）巻いているからということはありませんが、キャプテンとして、チームの勝利に貢献できているのは嬉しいです」と語った。
