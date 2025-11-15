プラモデル「30MS ティアーシャ（ダリアウエア）[カラーB]」＆「30MS オプションパーツセット21（スプリントコスチューム）[カラーB]」本日発売！
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS ティアーシャ（ダリアウエア）[カラーB]」及び「30MS オプションパーツセット21（スプリントコスチューム）[カラーB]」を11月15日に発売する。価格は「30MS ティアーシャ（ダリアウエア）[カラーB]」が2,750円、「30MS オプションパーツセット21（スプリントコスチューム）[カラーB]」が1,650円。
美少女プラモデルシリーズ「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より、30MS第2弾で登場したティアーシャのデザインを一新した「30MS ティアーシャ（ダリアウエア）[カラーB]」が登場する。
また、ヘアパーツや、カチューシャパーツ、ボディパーツなどが付属した「30MS オプションパーツセット21（スプリントコスチューム）[カラーB]」も同日に発売される。
「30MS ティアーシャ（ダリアウエア）[カラーB]」
フェイスパーツはタンポ印刷により3種の豊かな表情が付属。ウイングパーツは腰部の他、背中にも取り付けが可能となっている。
レイピアの柄やガントレットは3mmジョイントにより、任意の箇所に取り付けできる。
【付属品】
・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種
・武装パーツ×1式
・ジョイントパーツ×1式
・ハンドパーツ×1式
「30MS オプションパーツセット21（スプリントコスチューム）[カラーB]」
印刷されていないフェイスパーツ2個に加え、頭部パーツ（FP-I型）が2種類付属。別売りの「30 MINUTES SISTERS 水転写式デカール 汎用」との組み合わせで表情豊かなキャラメイキングが実現できる。
ヘアスタイルパーツとカチューシャパーツ、腕や脚に装着可能なリングタイプのジョイントパーツなどが付属する。
【付属品】
・ボディパーツ×1式
・ジョイントパーツ×1式
・無塗装フェイスパーツ×2
・頭部パーツ×1式
・ヘアスタイルパーツ×1
・首パーツ×1式
(C) BANDAI SPIRITS 2021
※発売日は流通により前後する場合があります。