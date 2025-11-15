【30MS ティアーシャ（ダリアウエア）[カラーB]】 11月15日 発売 価格：2,750円 【30MS オプションパーツセット21（スプリントコスチューム）[カラーB]】 11月15日 発売 価格：1,650円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS ティアーシャ（ダリアウエア）[カラーB]」及び「30MS オプションパーツセット21（スプリントコスチューム）[カラーB]」を11月15日に発売する。価格は「30MS ティアーシャ（ダリアウエア）[カラーB]」が2,750円、「30MS オプションパーツセット21（スプリントコスチューム）[カラーB]」が1,650円。

美少女プラモデルシリーズ「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より、30MS第2弾で登場したティアーシャのデザインを一新した「30MS ティアーシャ（ダリアウエア）[カラーB]」が登場する。

また、ヘアパーツや、カチューシャパーツ、ボディパーツなどが付属した「30MS オプションパーツセット21（スプリントコスチューム）[カラーB]」も同日に発売される。

「30MS ティアーシャ（ダリアウエア）[カラーB]」

フェイスパーツはタンポ印刷により3種の豊かな表情が付属。ウイングパーツは腰部の他、背中にも取り付けが可能となっている。

レイピアの柄やガントレットは3mmジョイントにより、任意の箇所に取り付けできる。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種

・武装パーツ×1式

・ジョイントパーツ×1式

・ハンドパーツ×1式

「30MS オプションパーツセット21（スプリントコスチューム）[カラーB]」

印刷されていないフェイスパーツ2個に加え、頭部パーツ（FP-I型）が2種類付属。別売りの「30 MINUTES SISTERS 水転写式デカール 汎用」との組み合わせで表情豊かなキャラメイキングが実現できる。

ヘアスタイルパーツとカチューシャパーツ、腕や脚に装着可能なリングタイプのジョイントパーツなどが付属する。

【付属品】

・ボディパーツ×1式

・ジョイントパーツ×1式

・無塗装フェイスパーツ×2

・頭部パーツ×1式

・ヘアスタイルパーツ×1

・首パーツ×1式

(C) BANDAI SPIRITS 2021

※発売日は流通により前後する場合があります。