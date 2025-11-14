●週末は行楽日和。ただし、朝と昼の寒暖差に注意

● 来週は18日(火)から19日(水)をピークに、12月並みの冷え込み

●週末のうちに冬服や暖房器具の準備、標高の高い場所へ向かう方は車の冬装備を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう14日(金)は、朝からすっきりとした青空が広がりました。

この週末も高気圧に覆われて行楽日和となりますが、来週にかけて一気に冬型の気圧配置が強まる見通しです。





冬型が強まるとともに、水色で表示された強い寒気が、西日本をすっぽりと覆うように南下してくる予想です。来週は日本海側中心に気まぐれなにわか雨、いわゆるしぐれ模様になる見込みで、県内の山間部では雪は積もりませんが、しぐれの雨に雪が交じる可能性があります。





ここまで強い寒気が流れ込むと、来週は各地で気温ががくっと下がります。

寒さのピークは18日(火)から19日(水)とみていて、朝は山間部で氷点下。そのほかの各地も5度を下回る強い底冷え。さらに日中の最高気温も10度前後に止まる予想で、夕食にお鍋が食べたくなるような冷え込みがやってきます。



そこで、この週末のうちに厚めのコートやセーター、また暖房器具のの準備があるといいでしょう。

一方で来週、中国山地などは路面凍結のおそれがあります。標高の高い場所へ向かう方は、冬用タイヤに交換をしておきましょう。

季節先取りの寒さに備えて、週末のうちにしっかり対策を行ってください。





あす15日(土)も天気は安定。

朝の最低気温は一桁のところが多くなりますが、日中はだいたい20度まで上がり上着要らずの陽気。

日ざしたっぷりで、絶好の行楽日和となりそうです。寒暖差が大きいので、体調管理はしっかり行いましょう。





紅葉情報です。

最近の朝晩の冷え込みによって、各地で順調に色付きが進んでいます。週末は過ごしやすい陽気の中で、鮮やかな紅葉が楽しめそうです。





あさって16日(日)も穏やかな空模様が続く予想です。

来週は強い寒気の流れ込みで、気温が急降下。特に18日(火)と19日(水)に最も冷え込みが強まる見込みで、12月並みの寒さがやってきます。

また日本海側ほど、冷たい北風に伴う きまぐれなにわか雨に注意が必要です。

天気が安定している週末のうちに、万全の冬支度を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）