Amazonにてアイ・オー・データのゲーミングモニター「ギガクリスタ」が特別価格で販売されている。期間は11月28日23時45分まで。

対象商品には、リフレッシュレート360Hz対応AHVAパネル搭載24.5型「LCD-GC251RXAB/N」やPS5のフルスペック（4K＆120Hz）に対応する27型「EX-GCU271HXAB」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

IODATA ゲーミングモニター 24.5インチ GigaCrysta 360Hz 0.2ms AHVAパネル

360Hzの超高速リフレッシュレート対応のゲーミングモニター。Clear AIM機能で、よりクリアな視認性を実現する。どこから見ても鮮やかな広視野角AHVA高速パネルが採用されている。

IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta 160Hz 1ms AHVAパネル

最大160Hz高リフレッシュレート対応のゲーミングモニター。4K対応で高精細でなめらかな映像を再現する。HDMI2.1規格のVRR機能に対応しており、PS5のフルスペック（4K＆120Hz）を余すところなく楽しむことができる。