【Amazonセール】アイ・オー・データのゲーミングモニター「ギガクリスタ」お買い得価格で登場！
【Amazon：アイ・オー・データ GigaCrysta】 セール期間：11月15日～11月28日23時45分
Amazonにてアイ・オー・データのゲーミングモニター「ギガクリスタ」が特別価格で販売されている。期間は11月28日23時45分まで。
対象商品には、リフレッシュレート360Hz対応AHVAパネル搭載24.5型「LCD-GC251RXAB/N」やPS5のフルスペック（4K＆120Hz）に対応する27型「EX-GCU271HXAB」がラインナップされている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
IODATA ゲーミングモニター 24.5インチ GigaCrysta 360Hz 0.2ms AHVAパネル
360Hzの超高速リフレッシュレート対応のゲーミングモニター。Clear AIM機能で、よりクリアな視認性を実現する。どこから見ても鮮やかな広視野角AHVA高速パネルが採用されている。
IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta 160Hz 1ms AHVAパネル
最大160Hz高リフレッシュレート対応のゲーミングモニター。4K対応で高精細でなめらかな映像を再現する。HDMI2.1規格のVRR機能に対応しており、PS5のフルスペック（4K＆120Hz）を余すところなく楽しむことができる。