インナーがリニューアル！綿95％で肌にやさしい発熱コットン♡

ベイシアの人気インナー「WARMMOISTⓇ+4℃発熱するコットン」がリニューアル♡従来の化学繊維製とは異なり、綿95％配合で肌触りがなめらか。汗をしっかり吸収してムレやべたつきを軽減し、静電気も起きにくい素材で1日中快適に過ごせます。旧価格1,628円（税込）から、新価格1,419円（税込）にお買い求めやすくなり、秋冬のあたたかインナーとしておすすめです♪

綿95％で肌にやさしいあたたかさ

今回リニューアルした「WARMMOISTⓇ+4℃発熱するコットン」は、発熱機能を持ちながらも綿95％を使用♡肌触りが良く、汗をしっかり吸収するのでムレやべたつきも軽減できます。

1日中肌に触れるインナーだからこそ、やさしさとあたたかさを両立。秋冬の重ね着にぴったりです♪

静電気を抑えて快適に

綿繊維は化学繊維に比べて静電気が起きにくく、着脱時のパチッとした不快感やチクチクするかゆみを軽減♡

冬でもストレスフリーで快適に過ごせます。寒い季節でも肌にやさしい素材で安心して着用できるのが嬉しいポイントです。

店頭・オンラインで手軽に購入

「WARMMOISTⓇ+4℃発熱するコットン」は、ベイシア56店舗とAmazon Japanで購入可能です♡

福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京都、山梨、長野、愛知、滋賀の店舗で展開。旧価格1,628円（税込）から、新価格1,419円（税込）にリニューアルし、お求めやすくなっています♪

秋冬のあたたかインナーはリニューアル版で決まり♡

ベイシアの「WARMMOISTⓇ+4℃発熱するコットン」は、肌触りの良い綿95％でムレやべたつきを防ぎ、静電気も抑える快適な冬のインナー♡

旧価格1,628円（税込）から新価格1,419円（税込）にリニューアルし、店頭56店舗およびAmazon Japanで購入可能です。

あたたかさと肌へのやさしさを両立したインナーで、秋冬のおしゃれをもっと快適に楽しみましょう♪