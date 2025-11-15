¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬Éü³è¡¡¡È¥ê¥¢¥³ÏÈ¡É¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡Äµæ¶Ë¤Î¥â¥Æ¥Æ¥¯¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î´äËÜ¾È¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§15¡Ë¤Ç¸¶Ì«¤ò±é¤¸¤ëÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¼ç±é¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬Á°ºî¤ËÂ³¤º£ºî¤Ç¤â¡ØÎø¤òËº¤ì¤Æ·Ù¸î240Æü¡Ù¤È¤·¤ÆÉü³è¡£TELASA¤Ë¤ÆÁ°ÊÔ¤Ï14Æü¤«¤é¡¢¸åÊÔ¤Ï21Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
´äËÜ¾È¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤âÇ÷¤ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¤·¤ÆÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¡Ë¤òÊé¤¦°ìÊý¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÈÎ¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø°¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÃ¤Ç·½õ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿¬¤òÃ¡¤¯Ì«¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¡È¥ê¥¢¥³ÏÈ¡É¡£Îø°¦ÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¤æ¤¨¤Ë¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÈÂÐÎ©¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»°±ÀÀéÁá¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¡Ë¤ÎÂÖÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÂ¨ºÂ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¬¡Ä¡£
¡¡Ì«¼«¿È¤Ï¡¢Á°ºî¡ØÎø¤·Â³¤±¤Æ·Ù¸î240Æü¡Ù¤Ç¼Â¤Ï°ìÅÓ¤ÊÊÒ»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢°ÊÍè¡¢Îø°¦¤«¤é¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê±ó¤¶¤«¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤¤Ã¤Æ¤Î¥â¥ÆÃË¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎø¤òËº¤ì¤¿ÃË¡É¤Ë¡Ê!?¡Ë¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌ«¤ËÆÍ¤¸¤ç¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡Ä¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ì«¤¬Æ°¤¤À¤¹¡£
¡¡¿¦¾ì¤Ç¤ÏÂç²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç´èÄ¥¤ëÆ±Î½¤Î¹âÀÐ¤ß¤Î¤ê¡Ê¾¾°æÍÚÆî¡Ë¤ò¤½¤Ã¤È¼ê½õ¤±¤·¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë½÷À¤ò¤¹¤«¤µ¤º½õ¤±¤¿¤ê¡ÄÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤ÎÅ·À¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç½÷À¤¿¤Á¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ëÌ«¡£¤½¤ó¤ÊÌ«¤òµ×²æ°ìÅá¡Ê²ÆÀ¸Âç¸Ð¡Ë¤Ï¡ÖÎø°¦¤Î»Õ¾¢¡×¤È¿ò¤á¤ë¤â¡Ä¤½¤Î¼Â¤Ï¡¢Ì«¤Ï²áµî¤ËÊÒ»×¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ°ÊÍè¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÎø°¦¥¼¥í¾õÂÖ¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢´¶¾ð¤ÎÇÈ¤â¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤ÎÄÇÃ«¸üÆÁ¡Êº£Ìî¹À´î¡Ë¡¢°ìÅá¡¢Â¼ÅÄ¹ÌÂÀ¡ÊËÌÂ¼·½¸ã¡Ë¤éÃËÀ¿Ø¤¿¤Á¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤ëÌë¡¢Îø¥Ð¥Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÄÇÃ«¤¿¤Á¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡½¡½Ì«¤¬¤½¤¦´¶¤¸»Ï¤á¤¿ÌðÀè¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤Î¿ô¡¹¤¬Ì«¤Î¼þ¤ê¤Çµ¯¤³¤ë¡£¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤¿Ì«¤ÏÆ°¤½Ð¤·¡Ä¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ«¤Ë¤É¤ó¤ÊÎø¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤È¤Ï¡£Ì«¤ÎËÜÎÎ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÎøÊª¸ì¤Ç¤Ï¡¢¿ï½ê¤Ç»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Ì«¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë·«¤ê½Ð¤¹µæ¶Ë¤Î¥â¥Æ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÇÃ«¤ä°ìÅá¤¿¤Á·Ù¸î¥Á¡¼¥àÃËÀ¿Ø¤Î°Õ³°¤ÊÎø°¦´Ñ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£21ÆüÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Ì«¤¬Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤âµ¯¤¤ë¡£ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¡£
