日本初開催となる聴覚障害者の国際大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は１５日、開幕する。

大会を主催する国際ろう者スポーツ委員会（ＩＣＳＤ）のアダム・コーサ会長が１４日、東京都内で記者会見し、選手のエントリー数が過去最多の３０８１人（男子２０１４人、女子１０６７人）に上ったことを明らかにした。

８１の国・地域から参加するほか、ウクライナ侵略を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手については、個人の中立選手としての参加を認める。また「難民チーム」として南スーダン、国内にろうスポーツの統括団体がない「デフリンピックチーム」として東ティモールとラオスが出場する。

開幕に先立つ１４日には福島・Ｊヴィレッジでサッカー男子がスタートし、開会式は１５日に東京体育館で行われる。２６日までの期間中、２１競技（レスリングはフリースタイルとグレコローマン、自転車はロードとマウンテンバイクがそれぞれ１競技）２０９種目が実施され、日本はこれまで出場のなかったハンドボール、レスリングなど全競技に出場し、過去最多となる約２７０人が参加する予定。

コーサ会長は手話で「ろう者にとって良い大会となると自信をもっている」と強調。デフリンピック運営委員会の久松三二委員長は「全国各地でデフリンピックとは、ろう者のスポーツとは何かということを啓発してきた。たくさんの人に見てもらいたい」と訴えた。

都内の国立オリンピック記念青少年総合センターでは１４日夜に日本選手団の結団式が行われ、「堂々と自分たちらしい戦いをする」と誓った選手団旗手で空手女子代表の小倉涼（坂戸ろう学園教）ら選手たちは本番に向けて気持ちを高めていた。