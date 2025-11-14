「攻守の展開が上手いことは分かっていた」０−２完敗にガーナ指揮官が悔しさ露わ。試合を通じて印象に残った日本選手にも言及「前半は本当に翻弄されてしまった」
ガーナ代表は11月14日、国際親善試合で日本代表と敵地で対戦した。
立ち上がりから日本にボールを握られたガーナは、16分に先制されると、その後も決定機を作れず、前半を終える。
後半も流れを変えられないガーナは、60分にも失点。その４分後にカマルディーン・スレマナがゴール正面からシュートを放つが、それ以外はほぼチャンスを作れず、０−２で敗れた。
試合後、ガーナのオットー・アッド監督は日本に対して「非常に良いチームで、当然の勝利」と賛辞を贈ったうえで、次のように振り返った。
「攻守の展開が上手いことは分かっていたので、だからこそボールを取られてはいけないと思っていた。だが、センターポジションでボールを奪われてしまうと、一気に日本が駆け上がってきて、ストライカーが決めてしまう状況になってしまった。試合全体としてボールポゼッションは同じくらいだったと思うが、シュート数で日本に負けてしまった。その結果として、日本に勝利をもぎ取られてしまった」
また、日本との試合を終えて、改めて印象に残った選手について記者から訊かれると、ガーナ指揮官は次のように語った。
「ディフェンダーの谷口（彰悟）が素晴らしかったです。あとは堂安（律）と久保（建英）。この２人は分かっていたが、彼らは中盤に入ってオーバーロードをするのに優れているので、我々の選手がついていけなかった。プレスでもっと距離を縮めていきたかったが、なかなかできなかった。しかも彼らはスイッチをするので、それにもついていけず、１対１でも負けてしまうことがあった。後半に関しては少し対応できたと思うが、前半は本当に翻弄されてしまった」
北中米ワールドカップの本大会出場を決めているガーナ。少なくない学びを得た日本戦は、良いテストマッチになったようだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】日本代表のガーナ出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 難敵撃破に大貢献した３人に７点台の高評価！MOMは驚異的なデュエルの強さを発揮したボランチ
立ち上がりから日本にボールを握られたガーナは、16分に先制されると、その後も決定機を作れず、前半を終える。
後半も流れを変えられないガーナは、60分にも失点。その４分後にカマルディーン・スレマナがゴール正面からシュートを放つが、それ以外はほぼチャンスを作れず、０−２で敗れた。
試合後、ガーナのオットー・アッド監督は日本に対して「非常に良いチームで、当然の勝利」と賛辞を贈ったうえで、次のように振り返った。
また、日本との試合を終えて、改めて印象に残った選手について記者から訊かれると、ガーナ指揮官は次のように語った。
「ディフェンダーの谷口（彰悟）が素晴らしかったです。あとは堂安（律）と久保（建英）。この２人は分かっていたが、彼らは中盤に入ってオーバーロードをするのに優れているので、我々の選手がついていけなかった。プレスでもっと距離を縮めていきたかったが、なかなかできなかった。しかも彼らはスイッチをするので、それにもついていけず、１対１でも負けてしまうことがあった。後半に関しては少し対応できたと思うが、前半は本当に翻弄されてしまった」
北中米ワールドカップの本大会出場を決めているガーナ。少なくない学びを得た日本戦は、良いテストマッチになったようだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】日本代表のガーナ出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 難敵撃破に大貢献した３人に７点台の高評価！MOMは驚異的なデュエルの強さを発揮したボランチ