　15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円安の5万170円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては206.53円安。出来高は1万437枚となっている。

　TOPIX先物期近は3349ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.81ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50170　　　　　-160　　　 10437
日経225mini 　　　　　　 50180　　　　　-150　　　210678
TOPIX先物 　　　　　　　　3349　　　　　-4.5　　　 11074
JPX日経400先物　　　　　 30210　　　　　　+5　　　　 508
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　-2　　　　 915
東証REIT指数先物　　売買不成立

