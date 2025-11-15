日経225先物：15日0時＝160円安、5万170円
15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円安の5万170円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては206.53円安。出来高は1万437枚となっている。
TOPIX先物期近は3349ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50170 -160 10437
日経225mini 50180 -150 210678
TOPIX先物 3349 -4.5 11074
JPX日経400先物 30210 +5 508
グロース指数先物 702 -2 915
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
