ホリプロ×週プレ 新オーディションファイナリスト7人が決定 グランプリはホリプロ専属契約＆週プレ表紙
大手芸能事務所「ホリプロ」と、来年創刊60周年を迎える「週刊プレイボーイ」がタッグを組んで実施するオーディション「ニューヒロイン PROJECT」のファイナリスト7人が決定した。グランプリにはホリプロとの専属契約と、週プレの表紙＆巻頭グラビアデビューが確約される。今年6月からエントリーが開始し、書類審査とカメラテストを実施。最終審査は今月17日にスタート。グランプリは来年3月頃に決定する予定。
以下ファイナリストプロフィル
◆神凪りこ Riko KANNA
2005年9月25日生まれ 埼玉県出身
身長170センチ B87 W56 H85 血液型＝A型
趣味＝一眼レフカメラ、ひとり旅 特技＝サッカー、フットサル
公式X【＠ri25＿ko】
公式 Instagram＆TikTok【＠ri25.＿.ko】
◆小嶌こゆき Koyuki KOJIMA
2007年1月30日生まれ 岐阜県出身
身長164センチ B83 W53 H92 血液型＝O型
趣味＝スポーツ観戦、マンガ鑑賞（『週刊少年ジャンプ』愛読歴14年）
特技＝勉強ノート研究、運動偏差値東大レベル
公式X【＠Koyu＿ ＿ ＿k】
公式Instagram＆TikTok【＠koyukl.＿】
◆城間菜々美 Nanami SHIROMA
2006年2月13日生まれ 沖縄県出身
身長153センチ B85 W58 H83 血液型＝B型
趣味＝ゾンビを見ること、編み物 特技＝犬の鳴きマネ、犬のしつけ
公式X【＠ShiromaNanami】
公式Instagram【＠nana.＿shiroma】
◆清埜きり Kiri SEINO
2008年3月19日生まれ 愛媛県出身
身長168センチ B97 W65 H92 血液型＝A型
趣味＝料理 特技＝相撲、ミュージカル、フラフープ
公式X＆Instagram【＠seino＿kiri】
◆早坂ふわり Fuwari HAYASAKA
2007年2月8日生まれ 京都府出身
身長165センチ B88 W56 H89 血液型＝B型
趣味＝アニメ鑑賞（自宅に漫画1000冊以上！）特技＝空手（黒帯）
公式X【＠fuwari＿fuwafufu】
公式Instagram【＠fuwari.＿.fuwafufu】
◆遥奈 Haruna
2002年3月20日生まれ 愛知県出身
身長164センチ B87 W56 H84 血液型＝O型
趣味＝映画＆音楽鑑賞、読書、散歩 特技＝書道、手話
公式X【＠harupi0320】
公式Instagram【＠＿＿haruna0320】【＠haru0320＿sab】
◆美莉 Mirei
1996年10月14日生まれ 埼玉県出身
身長162センチ B84 W60 H91 血液型＝B 型
趣味＝ゴルフ、旅行
公式X【＠MIREITANAKA301】
公式Instagram【＠mirei＿tanaka＿】
公式TikTok【＠mireitanaka1014】
公式YouTube【＠mirei301】