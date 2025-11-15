スポニチ

写真拡大

　大手芸能事務所「ホリプロ」と、来年創刊60周年を迎える「週刊プレイボーイ」がタッグを組んで実施するオーディション「ニューヒロイン　PROJECT」のファイナリスト7人が決定した。グランプリにはホリプロとの専属契約と、週プレの表紙＆巻頭グラビアデビューが確約される。今年6月からエントリーが開始し、書類審査とカメラテストを実施。最終審査は今月17日にスタート。グランプリは来年3月頃に決定する予定。

以下ファイナリストプロフィル

◆神凪りこ　Riko　KANNA

2005年9月25日生まれ　埼玉県出身

身長170センチ　B87　W56　H85　血液型＝A型

趣味＝一眼レフカメラ、ひとり旅　特技＝サッカー、フットサル

公式X【＠ri25＿ko】

公式　Instagram＆TikTok【＠ri25.＿.ko】

◆小嶌こゆき　Koyuki　KOJIMA

2007年1月30日生まれ　岐阜県出身

身長164センチ　B83　W53　H92　血液型＝O型

趣味＝スポーツ観戦、マンガ鑑賞（『週刊少年ジャンプ』愛読歴14年）

特技＝勉強ノート研究、運動偏差値東大レベル

公式X【＠Koyu＿　＿　＿k】

公式Instagram＆TikTok【＠koyukl.＿】

◆城間菜々美　Nanami　SHIROMA

2006年2月13日生まれ　沖縄県出身

身長153センチ　B85　W58　H83　血液型＝B型

趣味＝ゾンビを見ること、編み物　特技＝犬の鳴きマネ、犬のしつけ

公式X【＠ShiromaNanami】

公式Instagram【＠nana.＿shiroma】

◆清埜きり　Kiri　SEINO

2008年3月19日生まれ　愛媛県出身

身長168センチ　B97　W65　H92　血液型＝A型

趣味＝料理　特技＝相撲、ミュージカル、フラフープ

公式X＆Instagram【＠seino＿kiri】

◆早坂ふわり　Fuwari　HAYASAKA

2007年2月8日生まれ　京都府出身

身長165センチ　B88　W56　H89　血液型＝B型

趣味＝アニメ鑑賞（自宅に漫画1000冊以上！）特技＝空手（黒帯）

公式X【＠fuwari＿fuwafufu】

公式Instagram【＠fuwari.＿.fuwafufu】

◆遥奈　Haruna

2002年3月20日生まれ　愛知県出身

身長164センチ　B87　W56　H84　血液型＝O型

趣味＝映画＆音楽鑑賞、読書、散歩　特技＝書道、手話

公式X【＠harupi0320】

公式Instagram【＠＿＿haruna0320】【＠haru0320＿sab】

◆美莉　Mirei

1996年10月14日生まれ　埼玉県出身

身長162センチ　B84　W60　H91　血液型＝B　型

趣味＝ゴルフ、旅行

公式X【＠MIREITANAKA301】

公式Instagram【＠mirei＿tanaka＿】

公式TikTok【＠mireitanaka1014】

公式YouTube【＠mirei301】