チョイスホテルズジャパンは、「コンフォートホテル水戸」を11月5日に開業した。

建物は地上10階建て。客室はクイーンエコノミー、ツインスタンダード、ユニバーサルルームなど4タイプ全128室を設ける。全室禁煙で、室内には西ノ内和紙のアートパネル、チョイスピロー、チョイスベッドパッド、チョイスオリジナル7ZONEマットレスを設置し、クイーンエコノミーにはL字型ベンチソファとボルスタークッションを備えた。

館内には、宿泊者無料のオープンスペース「Comfort Library Cafe」を設置する。席はカウンター席、ボックス席、ビッグテーブルなど。無料Wi-Fi、電源、ドリンク、電子レンジを完備し、旅・食・酒・偉人・文化・来歴などのテーマの書籍を300冊以上揃える。アクセントクロス、アートパネル、ディスプレイには水戸の文化を感じられるデザインを取り入れ、水戸の工芸品である水府提灯や笠間焼を配した。食事は無料の朝食ビュッフェを提供し、ぬっぺ汁や季節のスムージー、日替わりおかずなどを用意する。

アクセスは、JR水戸駅から徒歩約4分。