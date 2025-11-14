俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１５日、第６話が放送される。

タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。６人はどの子（新木）をいじめていたメンバーだったが、記憶を辿るうちに「７人目」がいたことが判明。５話のラストでは「博士」なる人物の存在も明らかとなった。「どの子」とは別に「ドの子」がいるのではないかとも指摘されている。

「７人目」「博士」「ドの子」の誰かとは限らないが、真相を追うキング（間宮）たちの反応から、卒業までに転校した生徒がいたのではないかとの考察がなされ、その信憑性を高めるように教室の机の数に注目が集まっている。

教室には横６、縦５の配置で机が配されており、どの子が転校してきたことで席が埋まったように見える。だが、卒業アルバムに載っている生徒は２９人。数が合わない。そもそも、どの子の席には誰もいなかったのだろうか？？

ネットでも話題になっており、Ｘでは「７人目の子は転校してるんじゃね？ってだから誰も覚えてないと妻が言っててなんか腑に落ちた。」「忘れられた７人目が途中で転校したのなら卒業アルバムにも載らないんじゃないかな」「卒アルには載らずに転校したのかな」などの声が並んでいる。