「ベッカムじゃん」「軌道が狂ってる」韓国ソン・フンミンの鮮烈FK弾を海外絶賛！「どうやって止めるんだよ」
エースの鮮やかな一撃だ。
韓国代表は11月14日、国際親善試合でボリビア代表とホームで対戦。２−０で快勝した。
均衡を破ったのはソン・フンミン。スコアレスで迎えた57分、直接FKを沈める。ペナルティエリア手前左の位置で右足を振る。放たれたボールは目の前の壁の上を越え、カーブがかかってゴール左に吸い込まれた。
KFA（韓国サッカー協会）の公式Xが「ソン・フンミンのマスターピース！ まさに美しいゴール！」などと綴り、得点シーンを公開。「美しい」「やば」「かっこよすぎるだろ」「どうやって止めるんだよ」「ベッカムじゃん」「軌道が狂ってる」「文字通り史上最高の選手」など海外ファンからも声があがった。
韓国は88分に途中出場のチョ・ギュソンが得点し、２−０で快勝。18日には、日本が14日に２−０でくだしたガーナと相まみえる。また日本は18日にボリビアとの対戦が予定されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ソン・フンミンのマスターピース！」韓国大エースの圧巻FK弾
