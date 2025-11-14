ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¸åÇÚ¤Î¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò½ËÊ¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡× »öÌ³½ê¤Îå«¤Ë¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¥¸¡¼¥ó¤È¤¤¿¡×¤ÎÀ¼
½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
ËÌÀî·Ê»Ò
¤³¤ÎÆü¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì²Î¼ê¤¬½ÐÀÊ¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢±öºêÂÀÃÒ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦M!LK¤â½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
M!LK¤Ï2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!¾¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¤·¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
ËÌÀî¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤òÊó¹ð¤·¤¿M!LK¤Î¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»öÌ³½ê°¦´¶¤¸¤Æ¥¸¡¼¥ó¤È¤¤¿¤ï¡×¡Ö·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡¡Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤À¤â¤ó¤Í¡ªËÜÅöå«ºÇ¹â¡¼¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¥¹¥¿¥À¥¢¥¤¥É¥ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç½÷Í¥ËÌÀî·Ê»ÒÍÍ¥µ¥¤¥³¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥À¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤â¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª¸ÀÍÕ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
