◇国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。南野拓実、堂安律が得点した。

森保一監督は試合後の会見で、後半１１分に、ＭＦ田中碧との接触でガーナ代表ＭＦフランシスが負傷退場したことについて言及した。森保監督はまず「（田中がガーナベンチへ）謝ったことに関しては、フランシス選手がけがした局面で関わっていたので碧らしい。日本人として、相手を思いやる行動は素晴らしいと思う」と語った上で、「ただ本当に謝らなければいけないような悪質なプレー、ファウルをしたかというと、そうではなかったと思う。結果的にファウルになったが、（田中が相手を）狙って傷つけにいったことではない。むしろ我々のほうにファウルをもらってもいいような局面だったと思うので、碧に非はない。試合中も、彼（田中）もメンタル的に傷ついていると思うが、チームとして碧は悪くはないと伝えた」と、ショックを受けた様子だった田中をかばった。

また、指揮官は「フランシス選手には順調に回復してもらい、またフットボーラーとして充実した時間を過ごせるように、リハビリがうまく進むことをこと祈っています」と大けがからの回復を願った。