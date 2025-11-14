◇国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。

２０２６年ロサンゼルス五輪世代の新星が、早速Ａ代表の初出場を飾った。２０歳のＦＷ後藤啓介は後半３０分、ＦＷ上田綺世に代わって１トップで途中出場。１９１センチの長身を誇るストライカーにシュート機会は訪れず、「最後、自分が出てから点が取れれば、なお良かった」としたが「ネガティブになる必要は無いかなと思います。良い動きはできていたので、最後の部分だけ」と、前を向いた。

ともに初招集の２１歳ＭＦ北野颯太も後藤と同じタイミングで投入。右シャドーに入ると、後半３７分からは１９歳のＭＦ佐藤龍之介も左シャドーに入り、平均年齢２０歳の攻撃陣が出来上がった。今後、日本代表の主力を担うだけの潜在能力を持った３人。後藤は「急にすごく若くなったというか。アンダー世代なのかなって思った」と話した上で「自分たちが引っ張っていかないといけない。（この経験を）自分たちの世代に戻ったときにも伝えていかないといけない」と、今後を見据えた。