「靴ボロボロでもう履けないかも」→【GU】で買い替え！ 秋冬の相棒♡「茶色ブーツ」

履き慣れたブーツがそろそろくたびれてきたなら、このタイミングで買い替えを検討してみても良さそう。今年の【GU（ジーユー）】には、デザイン性と履き心地の良さの両方にこだわった優秀ブーツが登場しています。さらに今季のトレンドカラー“ブラウン”なら、取り入れるだけでぐっと今っぽい雰囲気に。今回は、そんな頼れる2タイプをピックアップしました。

洗練された存在感が魅力のソックスブーツ

【GU】「リブニットソックスブーツ」\3,990（税込）

サイドゴアとソックスを掛け合わせたような、モードなデザインが目を引く一足。すっきりとしたフォルムが上品なムードを引き立てます。公式サイトでは「スタイルアップと快適性を両立」と紹介されており、ボリューム感がありながら軽量なトラックソールが歩きやすさをサポート。脚のラインをきれいに見せてくれるのも嬉しいポイントです。オシャレと実用性を両立した使い勝手の良さで、この秋冬の頼れる存在になりそう。

シルエットを美しく見せるスッキリフォルム

スッキリとしたフォルムのブーツは、Iラインシルエットのコーデを邪魔せず自然にマッチ。カーデの模様と色味をリンクさせることで、全体に統一感とこなれた雰囲気を感じさせます。リラクシーなムードをキープしながらも、足元のトーンダウンで程よくカジュアルさを引き締め。上品さとリラックス感が共存する、大人のカジュアルスタイルにまとまっています。

可愛らしさと上品さを両立したレースアップ

【GU】「ボリュームソールレースアップブーツ」\3,990（税込）

こちらのレースアップシューズは、クラシックでありながら程よいボリューム感で足元に存在感を添える一足。ゴツめのソールながら、やや高めのヒールが女性らしい雰囲気に導きます。甲部分のUモカデザインが利いた、上品なカジュアルさも魅力。履き口とベロ部分にはクッションが仕込まれ、足当たりが柔らかく快適な履き心地が期待できそうです。

ガーリーを引き立てる足元のアクセントに

大人ガーリーな着こなしには、クラシックなレースアップブーツが好相性。柔らかなブラウンが、ナチュラルな可愛らしさを引き立てます。足元に程よい重みを持たせることで、全体のバランスが絶妙に。ブーツにジャストサイズのソックスを合わせて軽やかに仕上げても、ストッキングでシックにまとめても素敵です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S