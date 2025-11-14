11月21日に公開される細田守監督の新作映画『果てしなきスカーレット』のファイナルビジュアルと新キャスト情報が公開された。

本作は、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『未来のミライ』『竜とそばかすの姫』などの細田監督が手がける、“生きる”をテーマにした物語。「人は何のために生きるのかを問う、骨太な力強い映画を目指したい。今、この大きなテーマを、観客と一緒に考えたい」という細田監督の想いから始まった本作では、主人公の王女・スカーレットが父の復讐に失敗するも、“死者の国”で再び、宿敵に復讐を果たそうとする模様が描かれる。

主人公の王女・スカーレットの声を演じるのは、芦田愛菜。そして芦田演じるスカーレットと共に旅をする現代の日本人看護師・聖を岡田将生が演じる。さらに、スカーレットと聖の前に立ちはだかる最凶の宿敵・クローディアスを圧倒的存在感で役所広司が演じるほか、市村正親、吉田鋼太郎、斉藤由貴、松重豊、山路和弘、柄本時生、青木崇高、染谷将太、白山乃愛、白石加代子といった総勢11名の俳優陣が集結した。

第82回ヴェネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門、第50回トロント国際映画祭スペシャル・プレゼンテーション部門、第63回ニューヨーク国際映画祭スポットライト部門に選出された本作。ヴェネチア国際映画祭での公式上映では10分を超えるスタンディングオベーションが巻き起こった。

公開されたファイナルビジュアルでは、自分自身の手で未来を切り開こうと奮闘する主人公たちが、晴れ渡った空の下、エールを送るようにこちらを見つめている。この構図は、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』のポスターでも描かれてきた。

新キャストとして、波岡一喜と内山昂輝、斎藤志郎、上田麗奈、種粼敦美の出演が発表された。（文＝リアルサウンド編集部）