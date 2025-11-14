◇国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。

堂安律は、佐野海舟や鈴木淳之介など、新たに抜てきされた選手が好パフォーマンスをみせていることについて「誰が出てもいける雰囲気はある」とチームにとって大いに好影響だと明かした。続けて「ブラジル戦のインパクトはやっぱ大きかったと思う。中心選手がいなくて、見てる人が心配だった中で、新しく抜てきされた選手がインパクトを残したっていうのは、刺激になったと思いますし、決してそれはネガティブじゃない」と説明。「今の日本代表のレベルでは、Ｗ杯優勝を掲げている中で、メンバーのローテーションなしで決勝まで行くことは不可能だと思う。全選手が１００パーセント、１２０パーセント出しきって、次の試合が走れないぐらい出しきらないと、絶対に優勝、決勝までいけない」と話した。

その上で「だからこそ全選手が準備する必要がある」と強調。「森保さんが掲げる『２６人全員』っていうのは心の底から思ってるし、選手全員が理解している。僕たちはブラジルとかアルゼンチン代表ほど、その９５パーセント（の力）で勝てるレベルにはない。１２０パーセント走れないぐらい走って、やっと勝利を手にできて。で、また新しい選手がその試合を出し切ってっていう」と思いを話した。

自身のポジションに強力なライバルが現れたとしたら、という質問には「いやもうむしろ助かりますね。そこはネガティブじゃない」と歓迎した。