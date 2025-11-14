ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。

森保一監督はこの試合で若手を積極的に起用。後半３０分からともに初選出の２０歳のＦＷ後藤啓介と２１歳のＭＦ北野颯汰を投入し、後藤は１トップ、北野は右シャドー（１・５列目）で出場。同３７分からは１９歳のＭＦ佐藤龍之介を左シャドーで使い、平均年齢２０歳の攻撃陣となった。

森保監督は、「自分のプレーをアピールする部分と、チームのためにプレーする部分で難しさがあったと思うが、両方うまく表現してくれた」と評価。次世代の日本代表で主力を担う潜在能力を持つ３人に「彼らにはこれからのさらなる成長を期待して、来てもらっている。この代表のキャップを刻みながら成長できるようにさらに頑張って欲しい」と話した。

また、チーム主将のＭＦ遠藤航が出場しなかったことで、１０月に続きゲーム主将をＭＦ南野拓実に託した。指揮官は「日頃の我々の活動を見ながら、彼が自分のことをしっかりと出来ますし、自分のことをしっかりやりつつチームメイトにもサポートができるというところを見ていた。シンプルにキャップ数も一番多い。チームキャプテンがピッチにいない中で、１０月からの試合をふまえて、拓実が巻くのが一番だと思った」と説明した。