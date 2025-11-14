◇国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位のガーナ代表に２―０で勝利した。先制点を挙げ、チームを勢いづけたＭＦ南野拓実は「先制点が欲しいと思っていた。（佐野）海舟から良いパスが来たので、ゴールすることができて良かったかなと思います」とすがすがしい表情で振り返った。

過去５勝３敗のガーナに対し、日本は歴史的勝利を収めた１０月１４日のブラジル戦の後半に見せた積極的な前からのプレスで攻めた。序盤からチャンスを作ると、前半１６分だ。相手からボールを奪いカウンターを仕掛けて、右サイドのＭＦ佐野海舟が、ゴール前でフリーになった南野にパスを送る。南野は相手ＧＫの位置を確認し、右足で冷静にゴール右隅に沈めた。先制した日本は、後半１５分にＭＦ堂安律にも得点が生まれて完勝。２戦連続でゲームキャプテンを務め、勝利に導いた。

ブラジル戦に続き２戦連発となった南野は、Ａ代表通算２６点目。ＦＷ大迫勇也を抜き、歴代８位でＭＦ木村和司と並んだ。Ｃ大阪、日本代表の先輩であるＭＦ香川真司の記録にはあと５点に迫り「なかなか難しいとは思いますけど、ゴール数よりも重要な試合でのゴールが大切。それはＷ杯の中での一発かもしれないですし、その時のためにコンディションを維持してやっていければ」と、一歩一歩近づく。

後半３７分から投入された１９歳のＭＦ佐藤龍之介、ともに同３１分から入った２０歳のＦＷ後藤啓介、２１歳のＭＦ北野颯太ら、若手のプレーも刺激になる。３選手とも前線から相手を追いかけ回し、少ない時間でも結果を出そうとする心意気はプレーから十分に感じ取れた。南野は「２４、５ぐらいの若さと経験も積んだ、勢いのある選手たちが今日もピッチに立っていて、それはチームにとっていいこと。特に２０歳ぐらいの選手たちが攻撃陣ですごく練習からギラギラしていた。結構コアなメンバーが多い中で、フレッシュっていうのはいい勢いを与えてくれる」とコメント。若手と中核を担う選手の融合で、メンバー争いも新たなステージに進む。