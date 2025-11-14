楽ちんなのに手抜き感ゼロ！【グローバルワーク】ガバッと着るだけ♡「優秀ワンピ」

ガバッと着るだけでコーデが決まる楽ちんデザインでありながら、手抜き見えは回避できそうなワンピースを【グローバルワーク】で発見しました！ 袖のボリューム感で魅せるシルエットと、気軽に着やすいワッフルカットソー素材がポイント。手持ちのトップスやパンツを重ねるだけで手軽にコーデのアップデートも図れそうな優秀ワンピを、スタッフさんの着回しアイデアとともにお届けします。

ボリュームスリーブがひと癖加える楽ちんワンピース

【グローバルワーク】「パフショルダーサーマルカットワンピース」\5,990（税込）

袖ぐりにタックとギャザーを入れて表現したボリューミーなパフショルダーデザインによって、複雑に組み合わせを考えずともコーデが整うこちらのワンピース。途中で切り替えることでシルエットに緩急をつけた袖が、シャレ感を高めてくれそう。シンプルなネックラインは、ハイネックや襟付きのトップスとのレイヤードコーデも柔軟に楽しめるはず。

ワッフルカットソー素材も気楽な着心地を後押し

素材には目の細かいワッフルカットソー素材を使用。気楽な素材で気負わず着やすいだけでなく、マシンウォッシャブルやイージーケアと、手入れが楽ちんな機能つきなのも嬉しいポイントです。素材のおかげでボリュームスリーブのハリ感が抑えられているため、上から存在感のあるシャギーベストを重ねても互いが干渉しすぎず、着膨れ見えしにくいのもGOOD。

ナチュラルなAラインシルエットが体型カバーも担う

カラーは淡く上品なエクリュのほか、よりシャープなブラックもラインナップ。スタッフ・yoshiさんによると「程よいAラインシルエットが体のラインを拾わずに安心してきて頂けます」とのことで、ボディラインのカモフラージュ役にも期待できます。引き締め効果を狙いやすく重厚感のあるブラックには、明るめの色味のシューズやバッグを合わせて抜け感を意識してみて。

ルーズに見せずに美しく着やすい絶妙な丈感

セミシアー素材でこなれ見えするダブルブレストジャケットをワンピースの上からレイヤード。黒が影役になり、アクセサリーやジャケットのデザイン性が引き立ちます。身長149cmのyoshiさんはXSサイズを着用。袖口からチラ見せできる長めの袖丈と、ルーズに見せない着丈のバランスがちょうど良く、「身長が理由でロングワンピースは諦めがち」という人にもおすすめです。

writer：かんだちほ