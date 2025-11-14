¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×¾åÅÄåºÀ¤¡¢Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀïÍ§¤Î²óÉü¤òµ§¤ë¡ÖÁá¤¯¼£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¥¢¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ò»×¤¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜ¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿51Ê¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÏÅÄÃæÊË¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¸åÊý¤«¤éÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÂ¤¬Íí¤Þ¤ê¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Î¼£ÎÅÃæ¡¢´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¾åÅÄ¡£¾åÅÄ¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Ï2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤Ç¶¦Æ®¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ãç¤À¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏËÍ¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¥±¥¬¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¼£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡£¤³¤Î¥±¥¬¤Ç¤³¤ì¤«¤éÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼£¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Èà¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Èº£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá´ü²óÉü¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÄÃæ¤Ë¤â¼£ÎÅÃæ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡£ÊË¤âÂ¿Ê¬·ë¹½¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊË¤â¸Î°Õ¤Ëºï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÄÃæ¤Ø¤Î¿´¸¯¤¤¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
