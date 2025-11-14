¥¬¡¼¥Ê·âÇË¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿ÆîÌî¡£¼Ì¿¿¡§Çß·îÃÒ»Ë ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ì¿¿Éô¡Ë

¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬11·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÆ±73°Ì¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÈË­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡£16Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¡¢60Ê¬¤ËÆ²°ÂÎ§¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£

¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£½Ð¤Æ¤¯¤ë½çÈÖ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ç¸½¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ­¼Ô¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤Æ»ß¤á¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£

¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿±óÆ£¹Ò¤È³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸½¤ï¤ì¡¢Â­Áá¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤Ê¤«¡¢ºÇ½é¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤½¤·¤Æ£±ÈÖºÇ¸å¤Ï¡¢ÆîÌî¤À¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ£²»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿ÇØÈÖ¹æ£¸¤¬¡¢£±Ìä£±ÌäÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤ÉÕ¤±¤ÐÁª¼ê¤Ï£±¿Í¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
 
¡¡¤½¤ó¤ÊÆîÌî¤¬¼èºà¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤ò¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Î±ü¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤À¡£¿·µì¥»¥ì¥Ã¥½Àï»Î¤¬µì¸ò¤ò²¹¤á¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÇ®¤¤¸÷·Ê¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢ÆîÌî¤ÈÆ±¤¸¤¯CÂçºå¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¶¯¹ë¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ËÌÌîñ¥ÂÀ¤¬¡¢AÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£

¡¡»þÂå¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤ÎDNA¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ­±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë

