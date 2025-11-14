◇「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１１月８日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場） ◆中学１年生の部・準々決勝 堺中央ボーイズ５−４豊中ボーイズ

最終回の打ち合いに、劇的な幕切れが待っていた。堺中央が、サヨナラ勝ちで４強切符を獲得。青島主将は「めっちゃうれしい。逆転されても、みんな諦めずに声を出していた。いい雰囲気だった」と声を上ずらせながら喜んだ。

９番打者のひと振りが、勝利を引き寄せた。３点勝ち越された直後の６回。２死一、二塁のチャンスをつくると、木戸が「どんな球でも、しっかり打ち返せるように準備していた」と右中間へ２点三塁打を放った。勢いに乗った打線は上石が四球を選び、続く市山が同点タイムリー。なおも一、二塁の好機に「センターに打ち返す意識をしていた」石川が、中前適時打で勝負を決めた。５回にも先制の中前打していた３番打者は、「ストレートをしっかり打つことを心がけていた」と胸を張った。

次の準決勝では、枚方と対戦する。「絶対に優勝できる」と力強く言い放ったキャプテン。ホストＶへ、水色のユニホームが躍動する。

〇…最終回に豊中打線が集中力を発揮した。１点を先制された直後の６回。１死二塁から４番・高間が中前打で一、三塁にチャンスを広げると、７番・川野まで４連打。一挙４得点で試合をひっくり返した。

投手陣が踏ん張り切れずに勝利を逃したが、松原主将は「チャンスで雰囲気を盛り上げられた。次の大会でも勢いを生かしていきたい」と前を向いた。