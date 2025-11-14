◇「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１１月８日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場） ◆中学１年生の部・準々決勝 大阪柴島ボーイズ８−１愛知守山ボーイズ

がっちり投打がかみ合った大阪柴島が快勝でベスト４に進んだ。まずは１点を追う３回に打線がつながった。１死二塁から上澤が左前打で一、三塁にチャンスを広げると、４番・木村が直球を左前にはじき返して同点。さらに１死後、小田の２点打で勝ち越した。

４回には木村の左中間を破る２点三塁打などで４得点。３打数２安打３打点の主砲は「素振りとか、お父さんにトスを上げてもらったりしている自主練の成果が出た」と胸を張った。

マウンドでは先発左腕の大塚が、３回１失点と力投。２番手・東堂も３回無失点の快投を披露し、「１０点満点。いつもよりコントロールが良かった」と無四球投球を笑顔で振り返った。

頂点まで、あと２つ。準決勝は金岡と対戦するが、ナインは早くもその次を見据えている。「決勝で枚方を倒して優勝したい」と高橋主将。９月の大淀大会（中学１年生の部）準々決勝で敗れたリベンジを誓った。