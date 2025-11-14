◇「第２５回奈良万葉大会」（１１月８日・喜多重機グラウンドほか） ◆中学生の部・準々決勝 南都ボーイズ７−２天理ボーイズ

打ち勝ち、投げ勝ち、南都が４強入りを果たした。３回戦は、４点を追う初回２死満塁。青山の押し出し死球で１点返すと、宮本が２点二塁打、玉木も適時打で続き追いついた。同点の６回にも満塁の好機から２点勝ち越し、勝利。チーム最多４安打で２打点の井上主将は「最低限のことはしようと打席に入った。結果が出て良かった」とプレーでもチームを引っ張った。

準々決勝では、エース・長江が相手を圧倒した。失策や四球で走者を出しながらも、「変化球が良かった」と５回まで無安打投球。球数制限による５回２／３での降板を「最後まで投げたかった」と悔やんだが、「気持ちで相手を上回って抑えると気合が入っていた」と最少失点で役目を果たした。

打線が同点の７回に喜多、小泉の連続二塁打で勝ち越し。そこから一挙６点を奪い、関西秋季大会準Ｖの底力を示した。２試合で７安打３打点３得点と大暴れした井上は「目標は優勝。（準Ｖの結果を）超えられるように頑張りたい」。ホスト大会の頂点は、絶対に譲れない。