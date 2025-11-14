◇「第２５回奈良万葉大会」（１１月８日・喜多重機グラウンドほか） ◆中学生の部・３回戦 天理ボーイズ９−１大阪箕面ボーイズ

１年生右腕が勝利に導いた。天理は３回戦で、先発・福田が４回まで１安打無失点投球。５回に内野ゴロの間に１点を許したが、打線の援護も受けて、５回を四死球なしで投げ切った。右腕は「先輩の試合なので気持ちが入っていて、結構いい球がいった。緊張したけど、勝ててうれしい」と笑顔。打線は中村主将ら先輩を中心に９点を挙げて、後輩の力投に応えた

南都との準々決勝では先制を許した直後の６回、２番・桑田の二塁打から同点とした。しかし、７回に６点を奪われて敗戦。６残塁を悔やんだ中村主将は「もう少し点を取れたかなと。勢いをもっとつけられたら、良かった。チームでもっと集中力を高めていきたい」とベスト８に満足しなかった。

〇…大阪箕面は最後まで諦めず、一矢報いた。

９点を追う５回。１打席目に内野安打を放った竹内が中前打で出塁すると、高木も安打で続いた。相手の暴投で無死二、三塁となり、谷口の二ゴロ間に１点。しかし、後続が打ち取られて５回コールド負けを喫した。

友成主将は「５回の流れで、もう少し点を取れていたら…。悔しい。次の大会では、初回から勢いよくいけたらいいなと思う」と課題を挙げた。